As queimadas que se espalham pelo País somadas à estiagem estão diminuído reservatórios naturais, rios e córregos. No Pantanal de Mato Grosso, a Baía de Chacororé - terceiro maior reservatório de água doce do Brasil - registra o mais baixo nível em 38 anos. Em Rio Branco, o Rio Acre, principal manancial de abastecimento da capital, está com só 1,90 metro. O recorde, em 2005, é de 1,75 metro.

Como a estiagem na região amazônica se encerra apenas em meados de outubro, ambientalistas acreditam que o quadro deve se agravar. Para Mato Grosso, onde não chove há mais de cem dias, a previsão é de chuvas apenas na segunda quinzena de setembro.

Ontem, as queimadas deixaram parte do Acre e Rondônia sem energia elétrica, após o foco atingir o linhão entre Jaru e Vilhena (RR). A situação foi resolvida após a localização do incêndio.

O número de focos tem crescido a cada dia. O Instituto de Meio Ambiente do Acre emitiu em 24 horas 73 autos por desmates e queimas ilegais. O Estado não registra chuvas há 23 dias.

A fumaça que encobriu o pico da Serra da Bodoquena denunciou o incêndio que há três dias consome a reserva indígena Kadiwéu, em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Com 540 mil hectares, a região é de difícil acesso.

PARÁ

Tartarugas apreendidas no Pará são devolvidas

O Ibama realizou anteontem a soltura de 51 tartarugas-da-amazônia (Podocnemis expansa) em uma área protegida do Rio Tapajós, em Itaituba, a 400 quilômetros de Santarém, no oeste do Pará. Os animais foram apreendidas durante duas operações realizadas em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para reprimir o comércio e consumo desses animais, que estão entrando no período reprodutivo. De acordo com o chefe do escritório regional do Ibama em Itaituba, Davi Rocha Paiva, o consumo de carne de tartaruga ainda é elevado na região, apesar das multas aplicadas pelos órgãos ambientais.

ENERGIA LIMPA

ONG doa painéis solares ao Planalto

Ativistas do Greenpeace presentearam o Palácio do Planalto, em Brasília, com um painel para captação de energia solar. O presente foi entregue ao assessor da presidência Júlio Cezar Bersot. O objetivo é sugerir ao presidente Lula que instale os painéis no palácio.

Menos lixo

43% foi a queda no uso de sacos plásticos na Grã-Bretanha desde 2006.