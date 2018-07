Mesmo sem cumprir as metas de preservação, o governo brasileiro quer buscar um papel de protagonista na Conferência das Partes sobre Biodiversidade (COP-10), que acontecerá em outubro no Japão. De acordo com a secretária de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Maria Cecília de Brito, o País vai apresentar custos para a preservação ambiental e pleitear recursos.

GOLFO DO MÉXICO

Vazamento deixa 35 mil sem emprego na Flórida

O vazamento de petróleo no Golfo do México poderá custar à economia da Flórida a perda de US$ 2 bilhões e de 35 mil empregos, segundo o economista Sean Snaith, professor da Universidade da Flórida Central, em Orlando. O cálculo de Snaith leva em conta apenas o impacto sobre os setores de hotelaria, alimentação e entretenimento.

CÓDIGO FLORESTAL

Proposta do MMA será apresentada neste ano

O Ministério do Meio Ambiente montou um grupo de trabalho para preparar um texto substitutivo ao projeto do Código Florestal do deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP). A proposta deve ficar pronta ainda neste ano, segundo a secretária de Biodiversidade, Maria Cecília Wey de Brito. A ideia é garantir a proteção a topos de morros e manguezais.

EUROPA

Cresce lista de produtos químicos proibidos

A Comissão Europeia propôs alterar o regulamento de poluentes orgânicos persistentes (POPs), adicionando outros produtos na lista de proibidos ou restritos. Além dos pesticidas, englobariam os POPs substâncias como os sulfonatos de perfluorooctanos, usados em espumas contra incêndios. / ANDREA VIALLI, com REUTERS