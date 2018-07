Estudo realizado pelo instituto de pesquisa Ipsos constatou que, de mil entrevistados, 74% nunca tinham ouvido falar em alimentos transgênicos ou organismos geneticamente modificados (OGM). O levantamento foi feito a pedido da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia).

Para o pesquisador Victor Augustus Marin, vice-presidente do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a falta de conhecimento da população não é surpresa. "Tem de haver um esclarecimento maior."

Marin esclarece que o transgênico é um alimento cujo material genético foi alterado por técnicas científicas. Atualmente, existem quatro vertentes de pesquisas referentes ao assunto e duas já estão no supermercado. São as plantas com tolerância aos herbicidas e resistentes aos ataques dos insetos - como a soja, o milho e o algodão - e os alimentos com qualidades nutricionais alteradas - como a soja acrescida do aminoácido metionina, nutriente essencial para a saúde. Ainda não existem pesquisas definitivas que avaliem o impacto para a saúde a longo prazo.

Filhote é achado em mala

Em meio a animais de pelúcia, um filhote de tigre de 2 meses foi encontrado no aeroporto de Bangcoc dentro da bagagem de uma tailandesa que pretendia embarcar para o Irã. O felino foi descoberto pelo raio X.

PESQUISA

Israelenses conseguem obter energia da batata

Pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel, descobriram que a batata pode ser fonte de energia renovável. Segundo estudo publicado na revista Pesquisa Fapesp, uma fatia do tubérculo pode gerar 20 horas de luz, enquanto várias são capazes de produzir energia para alimentar equipamentos médicos simples e até um computador. A capacidade de produzir energia potencial foi demonstrada com a construção de um sistema emissor de luz alimentado por células de batata - semelhante a uma bateria convencional. Mas, para dar certo, a batata tem de ser cozida, pois a alta temperatura libera eletrólitos responsáveis pelo fluxo elétrico.

DEGELO

Navio russo reabre rota marítima ártica

O petroleiro russo Báltiko está aproveitando o degelo no Oceano Glacial Ártico, causado pelo aquecimento global, para reabrir a rota marítima ártica. Alternativa ao Canal de Suez, a rota liga os Oceanos Atlântico e Pacífico e estava fechada para o tráfego comercial. O petroleiro zarpou no último dia 14. / MARIANA LENHARO e EFE

Exportação ilegal

1,4

tonelada de barbatana de tubarão foi apreendida em um porto em Belém, no Pará