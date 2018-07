A revisão dos procedimentos e processos do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), conduzida por um comitê independente de especialistas, será divulgada hoje na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

O documento será entregue pelo InterAcademy Council (IAC), organização que reúne academias de ciências de diversos países, ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e ao presidente do conselho do IPCC, Rajendra Pachauri.

O comitê de 12 especialistas responsável pela revisão é coordenado pelo economista Harold Shapiro, ex-reitor das universidades Princeton e de Michigan, nos Estados Unidos. O Brasil é representado por Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

A revisão do IPCC foi solicitada pelas Nações Unidas. Entre os assuntos analisados estão o controle e a qualidade dos dados utilizados e a forma como os relatórios lidaram com diferentes pontos de vista científicos.

"O que o IAC espera do comitê é uma contribuição especial para que os trabalhos do IPCC tenham a base científica mais sólida possível, o que é fundamental para que as conclusões e projeções tenham legitimidade junto a governos e ao público", disse Brito Cruz.

AMAZÔNIA LEGAL

Governo vai ajudar na regularização de terra

O Ministério do Meio Ambiente lança hoje, em Brasília, o Projeto de Assistência Técnica para a realização de Cadastro Ambiental Rural (CAR) em municípios prioritários da Amazônia Legal. O projeto pretende apoiar a regularização ambiental de imóveis rurais em cinco municípios: Marabá e Santana do Araguaia, no Pará, e Feliz Natal, Brasnorte e Juina, no Mato Grosso. A execução do projeto ficará por conta da ONG The Nature Conservancy (TNC). A ideia do cadastro é estimular o produtor rural para buscar a adequação ambiental de suas Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reserva Legal (RL), efetivando assim o Código Florestal no Brasil.

ENERGIA ELÉTRICA

CPFL testa posto de recarga para carro

O protótipo de um posto de recarga para veículos elétricos foi instalado na sede da empresa CPFL Energia, em Campinas. O objetivo é testar a viabilidade de recarga de baterias e plug in em locais públicos. A iniciativa faz parte da nova etapa do programa de pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos que a empresa iniciou em 2006.