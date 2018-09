Cientistas dizem que o número de baleias-jubarte encontradas mortas no Brasil neste ano é o maior já registrado. Milton Marcondes, do Instituto Baleia Jubarte, afirmou que pelo menos 75 animais morreram em 2010. O recorde anterior, 41, era de 2007.

Segundo Marcondes, a maioria morreu no mar. Algumas encalharam ainda vivas e pereceram. Ele disse que as mortes refletem uma taxa maior de mortalidade. Pesquisadores estão averiguando se doença pode ser um fator ou se o aquecimento dos mares estaria afetando o suprimento de alimentos.

Outra jubarte viajou mais de 9,6 mil km do Brasil até a Ilha de Madagáscar e obteve o recorde mundial para um mamífero migratório. A média de deslocamento desses animais fica em torno de 5 mil km entre as áreas de reprodução e de alimentação.

Quênia repovoa parque

Guardas do Quênia colocam chip em rinoceronte antes de transportá-lo para o Parque Tsavo, onde a população será reconstituída.

LÍBANO

Líder xiita faz discurso ecológico e planta muda

Plante árvores, proteja as florestas e preserve a beleza do Líbano. O que parece uma mensagem de um ministro do Meio Ambiente ou do Greenpeace é na verdade um recado do chefe da milícia xiita Hizbollah, Sayyed Hassan Nasrallah. Segundo ele, a arborização é "parte da segurança nacional libanesa". Ele saiu de seu esconderijo no fim de semana para plantar uma muda - segundo Nasrallah, é o milionésimo plantio feito pelo grupo.

PETRÓLEO

UE quer plataformas mais seguras

A União Europeia (UE) informou que vai elaborar uma legislação para melhorar a segurança nas mais de 1,1 mil plataformas de petróleo offshore da região. O comissário de energia da UE, Guenther Oettinger, disse que os governos europeus devem parar os projetos de exploração em águas profundas se houver qualquer dúvida sobre a segurança. / AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI, com AGÊNCIAS

