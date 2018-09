O comitê de cientistas da ONU que avalia as mudanças climáticas, o IPCC, concordou ontem em mudar suas práticas em reação aos erros apontados no relatório publicado em 2007. Seu presidente, o indiano Rajendra Pachauri, descartou as sugestões para que renunciasse.

Em reunião realizada nesta semana da Coreia do Sul, o comitê de 130 países concordou em reforçar a checagem dos fatos que entram em seus relatórios, elaborados para ajudar na condução das políticas climáticas e energéticas globais.

"Mudança e aperfeiçoamento são vitais para o IPCC", declarou Pachauri. O painel dividiu o Prêmio Nobel da Paz de 2007 com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore.

O IPCC se viu sob ataque depois que erros em seu relatório de 2007 levaram à previsão de que o aquecimento global poderia extinguir as geleiras do Himalaia até 2035 - séculos antes do previsto no pior cenário.

O Conselho Inter-Academias (IAC), que reúne especialistas das academias nacionais de ciências, pediu, em 30 de agosto, "reformas fundamentais" na forma como o IPCC é gerenciado e disse que os líderes do comitê deveriam ter um mandato único de seis anos, sem reeleição. Pachauri, reeleito em 2008, disse que o limite valerá, se adotado, apenas para futuros presidentes.

CLIMA

Rio Solimões bate novo recorde de estiagem

O Rio Solimões bateu ontem o terceiro recorde no ano, marcando 86 centímetros negativos na régua de medição de Tabatinga, a 1.105 quilômetros de Manaus. No dia 7 de setembro, com 36 centímetros negativos, o rio tinha batido o recorde de 2005, até então a maior estiagem aferida pelo Serviço Geológico do Brasil. Quase a metade dos 62 municípios do Amazonas está em situação de emergência. A Defesa Civil estima que 44 mil famílias tenham sido atingidas.

SUSTENTABILIDADE

Walmart dobra compra de pequenos produtores

A rede de supermercados Walmart pretende dobrar as compras de pequenos e médios agricultores no País até 2015. O programa de compras deverá ampliar de 7 mil para 10 mil o número de famílias que fornecem à rede. A meta faz parte de um conjunto de compromissos anunciados ontem nos Estados Unidos pelo presidente da empresa, Mike Duke. O executivo divulgou a estratégia de agricultura sustentável, dividida em três áreas de atuação: apoio aos agricultores, via acesso dos produtos locais às lojas da rede; produção de mais alimentos com menos recursos e menos desperdício; e controle da origem dos produtos agrícolas, incentivando a produção sustentável.

ATIVISMO

Navio do Greenpeace barrado na Indonésia

As autoridades da Indonésia proibiram a entrada em suas águas do navio Rainbow Warrior, do Greenpeace. A embarcação viajaria ao país para participar de protestos contra mudanças climáticas e em favor da preservação da biodiversidade. O Greenpeace diz que o governo indonésio não explicou as razões para barrar o navio. / ANDREA VIALLI e LIÈGE ALBUQUERQUE, com AGÊNCIAS

Sem acesso

42%

dos brasileiros das classes C e D nunca compraram orgânicos, diz estudo do instituto GFK.