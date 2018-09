Começa hoje, em Nagoya, Japão, a décima edição da Conferência das Partes sobre Biodiversidade (COP-10). Representantes de 193 países, incluindo o Brasil, discutirão o cumprimento das metas ambientais para 2010 e os próximos objetivos até 2020.

A comitiva brasileira deve pressionar os países ricos para obter recursos em torno de US$ 1 bilhão por ano destinados à preservação da biodiversidade e defender a cobrança de royalties pelo uso de recursos vegetais e animais.

Espera-se que o governo brasileiro também mantenha os compromissos assumidos na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), acordo internacional de 2006. Na ocasião, o País havia assumido a meta de garantir até 2010 a cobertura, por meio de unidades de conservação, de 10% de proteção de cada bioma e de 30% da Amazônia.

Mas um relatório que o Ministério do Meio Ambiente apresentou à ONU aponta que, dos 51 compromissos firmados na CDB, apenas 2 foram atendidos: redução de 25% do número de focos de incêndio em cada bioma e a catalogação das espécies da fauna e da flora conhecidas.

Na COP-10, estarão em pauta temas como ocupação desordenada de áreas naturais, desmatamento, caça ilegal, poluição das águas e outras questões que ameaçam espécies.

CONSERVAÇÃO

Tigre-de-Sumatra é flagrado na Indonésia

Ameaçado seriamente de extinção, um tigre-de-Sumatra foi flagrado na Indonésia por uma câmera trap - dispositivo automático usado para capturar imagens dos animais no ambiente selvagem. A foto, divulgada pela ONG ambientalista WWF, alerta para a presença de máquinas escavadeiras desmatando a área, que é um refúgio para a conservação dos animais. O governo do país afirma não ter informações que comprovem que o desmatamento é ilegal.

COMÉRCIO ILEGAL

Polícia apreende 225 aves e indicia 14 pessoas

A polícia apreendeu, por volta das 6 horas de ontem, 225 pássaros em uma operação numa feira livre na região da Vila Mara, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Na ação, 14 pessoas foram indiciadas por maus-tratos e comercialização ilegal de animais. Entre as espécies apreendidas estão aves silvestres, canários e sabiás. Segundo Sebastião Celso dos Santos, delegado titular da 2.ª Delegacia do Meio Ambiente, além de investigar denúncias anônimas, as operações de busca de animais em feiras livres têm sido recorrentes. Em agosto, a polícia encontrou mais de 600 animais - entre aves, jabutis e iguanas - comercializados ilegalmente nesta mesma feira da zona leste.

BELO MONTE

Professores medem áreas que alagarão

Professores de engenharia da Universidade Federal do Pará começaram a fazer medições em Altamira, a pedido do Ministério Público Federal, para determinar que áreas da cidade serão submersas na época da cheia se as barragens da usina de Belo Monte forem construídas. A população da cidade se queixa da falta de informação. / ANDREA VIALLI, ETIENNE JACINTHO e CIRCE BONATELLI

Atingidos

16 mil

pessoas devem ser deslocadas, diz estudo sobre Belo Monte; número é contestado. C