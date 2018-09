Casas e edifícios residenciais deverão ter, até o final do ano, a etiqueta de eficiência energética conferida pelo Instituto Nacional de Meteorologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). O selo de economia de energia, semelhante ao que é ostentado pelos eletrodomésticos, terá cinco níveis de classificação - do A (mais eficiente) ao E (menos eficiente).

Segundo Gustavo Kuster, gerente da divisão de programas de avaliação da conformidade do Inmetro, os edifícios serão avaliados no projeto e também após a construção. O selo será concedido com base na análise de itens como a estrutura física, os sistemas de iluminação e ar-condicionado e aproveitamento da luz do Sol e dos ventos, entre outros pontos.

"Os critérios foram elaborados para atender à demanda da sociedade por uma construção com menor impacto ambiental", diz. Kuster explica que os parâmetros deverão atender não apenas os edifícios residenciais de alto padrão, mas também condomínios habitacionais, como os do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

Os critérios de eficiência energética estão disponíveis para consulta pública em inmetro.gov.br até o início de novembro. A publicação dos critérios está prevista para dezembro.

FAUNA

Knut sofre bullying de outras ursas em Berlim

O urso polar Knut, que vive desde filhote no zoológico de Berlim, está sofrendo bullying no cativeiro. Knut divide o espaço com outras três ursas, Tosca, Nancy e Katyuscha, que são agressivas com ele, obrigando-o a ficar acuado em um canto. Knut ficou famoso por ter sido rejeitado pela mãe e adotado por funcionários do zoo de Berlim.

COP-10

Perda da biodiversidade afeta economia, diz ONU

Governos e empresas precisam começar a computar as perdas causadas pela deterioração da natureza em seus orçamentos e PIBs, aponta relatório das Nações Unidas divulgado ontem em Nagoya, no Japão, durante a Conferência sobre Biodiversidade (COP-10). Os danos ao capital natural, incluindo florestas, mangues e oceanos, chega a US$ 4,5 bilhões por ano, mas esse prejuízo não é contabilizado. Segundo o relatório, os ecossistemas representam entre 47% e 89% do chamado "PIB dos pobres", as fontes de recursos indispensáveis para a sobrevivência de populações agrícolas e ribeirinhas. O relatório é o quinto e último da série Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade.

AMAZONAS

Rio Negro perto de recorde de estiagem

A estiagem no Amazonas já é a segunda maior da série histórica medida pelo Serviço Geológico do Brasil: o Rio Negro, que banha Manaus, media ontem 14,09 metros. Ele superou o índice de 1906 (14,20 metros) e está a 45 centímetros de ultrapassar o maior recorde. Em outubro de 1963, o rio atingiu 13,64 metros. / ANDREA VIALLI e LIÈGE ALBUQUERQUE, com AGÊNCIAS

