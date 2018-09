A Noruega criou um índice para avaliar a situação da natureza no país - o que pode ser útil para dar valor aos serviços ambientais, como a polinização feita por insetos. O índice classificou os mares, a água potável e as montanhas de maneira positiva. Mas as florestas ficaram com baixa pontuação.

Foram usados 309 indicadores para fazer a avaliação. A água potável atingiu 0,8 pontos (o ideal seria 1) e as florestas ficaram com apenas 0,4.

"Vários fiordes foram despoluídos e muito da poluição industrial se foi", afirmou a vice-ministra do Meio Ambiente, Heidi Soerensen. Já as florestas têm sido afetadas pela exploração madeireira. A falta de predadores, como lobos, levou a um desequilíbrio e aumento do número de veados e alces. A ferramenta pode ajudar a repensar a economia convencional e o cálculo do PIB.

"É um bom ponto de partida", disse a ministra. O índice será apresentado em Nagoya, no Japão, na próxima semana, durante a COP-10. O objetivo da reunião é firmar compromissos para garantir a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.

O resort de luxo Makenna, entre Ilhéus e Itacaré (BA), ganhou o prêmio de melhor arquitetura (categoria hotelaria) da revista Arquitetura e Construção; o hotel tem painéis solares e preserva área de Mata Atlântica. {HEADLINE}

Beleza sustentável

QUALIDADE DO AR

Plantas sugam compostos danosos

As plantas, especialmente algumas árvores sob estresse, são melhores do que o esperado para limpar poluentes químicos do ar, segundo estudo publicado na revista Science. O cientista Thomas Karl, do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos EUA, diz que "elas ativamente consumem certos tipos de poluição do ar". Pesquisadores há muito sabem que as plantas absorvem o dióxido de carbono, principal gás de efeito estufa. Mas eles desconheciam que algumas plantas sugam uma classe de substâncias químicas conhecidas como compostos orgânicos voláteis oxigenados (VOCs) - que podem impactar a saúde humana e o ambiente, além de ajudam a formar o poluente ozônio.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Mestrado da ONG Ipê abre inscrições

Estão abertas as inscrições para 2011 para o mestrado em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, criado pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê) em parceria com a Natura.

As aulas são em Nazaré Paulista, interior de São Paulo, e há dois formatos. No intensivo, há atividades todos os dias da semana e no primeiro ano o curso exige dedicação exclusiva - os alunos devem morar no câmpus da Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade. No modular, o programa tem a duração de quatro semestres - as aulas são oferecidas uma semana por mês no primeiro ano. / AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS