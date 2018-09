Desfrutar de um cruzeiro no Rio Nilo não é um turismo inofensivo. A hospedagem nos hotéis flutuantes da região é uma das causas para a contaminação de suas águas, que correm o risco de não estarem mais aptas ao consumo em 15 anos. Segundo o Centro Habi para os Direitos Ambientais, cerca de 300 cruzeiros fazem a rota entre Luxor e Asuán. Os navios não têm um tratamento eficiente das águas residuais, que são descartadas no rio. Isso também prejudica a saúde pública: 17 mil crianças morrem de gastroenterite ao ano por beber água contaminada do Nilo.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

EUA dialogam com China por acordo

Todd Stern, enviado dos EUA da área de clima, assegurou ter mantido "conversas construtivas" com os líderes chineses durante visita a Pequim na semana passada. Ele disse que os diálogos mostram o esforço dos dois países - atualmente os que mais emitem gases-estufa - para combater o aquecimento global. O encontro precede a reunião de Cancún, que começará em novembro e terá a participação de 194 países.

COMO NA PRÉ-HISTÓRIA

Protesto contra uso de peles em Paris teve ativistas vestidos de homens das cavernas cobertos por sangue. A ação, realizada pela ONG Peta, tinha faixa com os dizeres: "Por uma moda mais respeitosa aos animais."

GOLFO DO MÉXICO

Empresa apresenta pedido para perfurar

Uma empresa apresentou o primeiro pedido de prospecção de petróleo e gás nas águas profundas do Golfo do México desde que a exploração foi temporariamente interrompida após o maior vazamento de óleo da história dos EUA, envolvendo uma plataforma da British Petroleum (BP). O pedido é de 12 de outubro - quando foi suspensa a moratória. O governo não informou o nome da empresa e disse que ela será submetidas a novas regras e inspeção. / AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIASD