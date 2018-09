Um dia depois de bater o recorde da estiagem de 1963, o Rio Negro subiu 2 centímetros ontem, marcando 13,65 metros. A tendência, porém, é de que o rio e seus afluentes voltem a baixar nos próximos dias, segundo Daniel de Oliveira, do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

A explicação é que o Rio Solimões, que estava subindo, voltou a descer. "A tendência é de que em até 15 dias o efeito da nova descida do Solimões chegue ao Negro." Solimões é o nome que se dá ao Rio Amazonas quando ele entra no País, até o encontro com o Negro, em Manaus.

Para o geólogo, o alcance da marca histórica registrada anteontem - quando o Negro chegou a 13,64 metros, 1 centímetro a menos que o recorde anterior, de 1963 - ainda deve ser superado nos próximos dias.

Um helicóptero do Exército começou ontem a ajudar na distribuição de kits de higiene, remédios e alimentos a seis comunidades isoladas em Tefé, Alvarães e Uarini. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, 130 mil toneladas de alimentos deverão ser entregues a 3 mil famílias atingidas pela estiagem.

FAUNA

Baleia encalha em praia de Búzios (RJ)

Uma baleia-jubarte (foto) de aproximadamente 15 metros encalhou ontem à tarde na praia de Geribá, em Búzios, na Região dos Lagos fluminense. Até o início da noite de ontem, bombeiros ainda tentavam salvar o animal com a ajuda de ambientalistas da ONG SOS Meio Ambiente. O animal ficou preso em um banco de areia enquanto se alimentava de um cardume de peixes pequenos, por volta das 14h30. A tentativa de salvamento foi acompanhada por dezenas de banhistas que estavam na praia. A expectativa era de que, quando a maré enchesse, o mamífero conseguisse se desprender e seguir para o oceano.

QUEIMADAS

Fogo no Parque do Juqueri é controlado

O incêndio que destruiu parte da vegetação nativa do Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, foi controlado na manhã de ontem. O fogo teve início por volta das 23 horas de anteontem. Três equipes do Corpo de Bombeiros e uma do helicóptero Águia ajudaram a controlar as chamas. Ninguém ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 20% da área do parque, que possui 1.927 hectares e abrange também o município de Caieiras, foram atingidos. O local é área de proteção de mananciais e abriga remanescentes preservados de Mata Atlântica e do Cerrado.

CONSERVAÇÃO

Panda-gigante espera filhote nos EUA

A panda-gigante de 13 anos Lun Lun espera um filhote para novembro. Ela vive no Zoológico de Atlanta (EUA) e está em sua terceira gestação. Lun Lun foi inseminada com esperma do parceiro, pois não houve acasalamento. / ANDREA VIALLI, LIÈGE ALBUQUERQUE e TALITA FIGUEIREDO