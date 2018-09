Morreu ontem a baleia-jubarte que estava encalhada na praia de Geribá, em Búzios, na Região dos Lagos fluminense, desde segunda-feira. Por quase 36 horas, bombeiros e ambientalistas tentaram salvar o animal, que tinha 15 metros de comprimento e pesava 40 toneladas. Segundo o veterinário Milton Marcondes, diretor de pesquisa do Instituto Baleia-Jubarte, o mamífero morreu após entrar em choque. Biólogos acreditam que ele estaria voltando do Nordeste brasileiro, rumo à região da Antártida, depois do ciclo reprodutivo. A Petrobrás havia emprestado um rebocador para tentar salvá-la quando a maré estivesse cheia, mas não houve tempo.

FLORESTAS

Lançado novo edital para concessão no Pará

O Serviço Florestal Brasileiro lançou ontem o edital de concessão para manejo sustentável de madeira em 210 mil hectares na Floresta Nacional do Amana, no Pará, próximo à BR-163. A área é 1,4 vez maior que a cidade de São Paulo. O prazo para envio das propostas é 15 de dezembro.

SUSTENTABILIDADE

Empresas relutam em assumir metas

As empresas brasileiras ainda relutam em estabelecer metas em relação à sustentabilidade. É o que aponta um estudo realizado pela Fundação Brasileira para Desenvolvimento Sustentável (FBDS) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), que será divulgado hoje, na BM&FBovespa, em São Paulo. A pesquisa avaliou 29 relatórios de sustentabilidade de companhias brasileiras. "As empresas não conseguem uma forma eficaz de comunicar o tema, provavelmente por ainda não terem absorvido a sustentabilidade como um valor para os negócios", diz Clarissa Lins, da FBDS. / ANDREA VIALLI e TALITA FIGUEIREDO