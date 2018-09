Os dois candidatos à Presidência da República, Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), receberam ontem carta elaborada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e pela Academia Brasileira de Ciências (ABC). No documento, pesquisadores solicitam que a revisão do Código Florestal seja feita com base em parâmetros científicos.

No texto, assinado pelos presidentes Marco Antônio Raupp, da SBPC, e Jacob Palis, da ABC, as entidades afirmam que "a comunidade científica brasileira deseja contribuir com informações confiáveis, que embasem a modernização do Código Florestal Brasileiro".

As contribuições dos cientistas serão apresentadas em dezembro, quando for concluído o relatório técnico do grupo de trabalho constituído em julho para discutir o tema. O grupo é formado por cientistas, universidades e representantes dos setores ambiental e agrícola.

Em julho, foi aprovada pela comissão especial da Câmara dos Deputados a polêmica proposta de reforma do Código Florestal do deputado Aldo Rebelo (PCdoB/SP). O texto libera 90% dos donos de terra do País da exigência de recuperar a vegetação nativa em seus imóveis.

FAUNA

Aves apreendidas em SP são soltas na Paraíba

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da capital paulista realizou ontem, em parceria com o Ibama, a soltura de 47 aves silvestres na Floresta Nacional de Cabedelo, na Paraíba. As aves - pintassilgos, corrupiões e tico-ticos, entre outras - são nativas da Paraíba e serão monitoradas pela equipe do Ibama local. Esses animais foram vítimas de tráfico silvestre ilegal.

PROJETO

Crianças podem medir o crescimento de árvores

O projeto ambiental Shout Learning, uma parceria da empresa de softwares Microsoft com a ONG TakeItGlobal, vai distribuir kits para medir o crescimento de árvores a 5 mil escolas. Os dados coletados serão analisados por cientistas do Instituto Smithsonian. Para participar, o professor deve cadastrar sua escola em shoutlearning.org.br. / ANDREA VIALLI e LUCIANA ALVAREZ