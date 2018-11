O Cristo Redentor, no Rio, ganhará, a partir de 2011, um novo projeto de iluminação, baseado em eficiência energética. O contrato de oficialização do novo projeto será assinado na terça-feira entre a fabricante de sistemas de iluminação Osram e a Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, órgão responsável pelo patrimônio religioso. A nova iluminação utilizará 300 projetores com tecnologia LED, que são considerados ecológicos, pois são mais eficientes em consumo de energia e não mercúrio.

Aquário recebe enfeite natalino

O zoológico de Madrid montou uma decoração natalina dentro do aquário, em meio a arraias e tubarões.

MATA ATLÂNTICA

Parque de Bertioga terá 9,3 mil hectares

Decreto publicado na sexta-feira cria o Parque Estadual da Restinga de Bertioga, com 9,3 mil hectares. Ele formará um "corredor ecológico", interligando regiões litorâneas à Serra do Mar e ajudando a conservar a biodiversidade local. O estabelecimento do parque havia sido aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Consema) em outubro.

GRÃ-BRETANHA

Reciclagem de plástico cresce quase 50%

Os contêineres de coleta seletiva espalhados pelas ruas da Grã-Bretanha ajudaram a elevar em quase 50% a reciclagem de embalagens plásticas em 2009, segundo o jornal The Guardian. No total, foram recicladas 40 mil toneladas de plásticos de variados tipos no ano passado - em 2008, foram 22 mil toneladas. / ANDREA VIALLI