Foi inaugurada ontem, em Careaçu (MG), a Revert Brasil, mais uma fábrica para realizar a manufatura reversa de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. O processo consiste na desmontagem dos equipamentos antigos, com reciclagem dos componentes, como aço, alumínio e plásticos, e retirada dos gases CFC, que são agressivos à camada de ozônio e também agravam o efeito estufa.

De acordo com Pablo Magalhães, diretor executivo da Revert Brasil, a empresa terá capacidade para fazer o processamento de 400 mil geladeiras por ano. A fábrica deu início às operações com 11 mil geladeiras para serem recicladas, a maioria proveniente dos programas de troca de refrigeradores gerenciados por concessionários de energia elétrica.

"A intenção é oferecer a estrutura para que o País faça a destinação correta desses equipamentos antigos. Muitas acabam indo parar em aterros e lixões, com o escape dos gases para o ambiente", diz. O maquinário que realiza a transformação das geladeiras veio da Alemanha.

COP-16

Bolívia analisa ir a Haia contra acordo do clima

O governo da Bolívia analisa, com especialistas, entrar com recurso no Tribunal Internacional de Haia contra o acordo firmado no último final de semana na Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-16), em Cancún, México. Segundo o embaixador Pablo Sólon, que representou o país nas negociações, será apresentado um recurso legal contra o resultado. "Um grupo de especialistas está analisando a situação. Vamos desenvolver uma estratégia com componentes legais e sociais", disse. A Bolívia quer impugnar o resultado de Cancún porque, segundo Sólon, o acordo firmados entre os países foi pouco ambicioso e não levará a uma redução efetiva dos gases de efeito estufa.

BOA NOTÍCIA

Peixe é visto depois de 70 anos no Japão

Uma espécie de salmão considerada extinta há 70 anos está viva num lago perto do Monte Fuji. Acreditava-se que a construção de uma hidrelétrica no lago onde vivia tivesse acabado com o peixe, chamado de kunimasu em japonês. Tetsuji Nakabo, professor da Universidade Kyoto, encontrou a espécie no Lago Saiko - a 500 quilômetros do lago original. "Esse peixe é um tesouro", disse. /AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI, com EFE