Depois de 50 anos, o Parque Nacional do Itatiaia (RJ) - o mais antigo parque federal do Brasil - retomou seu processo de regularização fundiária. Ontem, foram assinadas as desapropriações de dois imóveis - um no valor de R$ 200,8 mil e outro de R$ 131,2 mil. Os recursos vieram do Orçamento Geral da União. Existem 80 terrenos particulares com casas dentro do parque (além de terrenos sem construções e cinco hotéis), o que não é permitido. Para o diretor do parque, Walter Behr, depois dessas aquisições virão outras. "Foi um dia histórico."

Proprietários de casas de veraneio defendiam a redução do parque porque temiam que o governo não pagasse devidamente as indenizações.

COPENHAGUE

Ativistas presos podem receber compensação

Um tribunal dinamarquês se pronunciou ontem sobre a prisão de 250 manifestantes durante a Conferência do Clima da ONU do ano passado, em Copenhague. A corte entendeu que a polícia da cidade prendeu ilegalmente os ativistas e ordenou que ela pague a compensação de 5 mil a 9 mil coroas dinamarquesas (algo entre US$ 887 e US$ 1.598) para cada um dos reclamantes.

Quase 2 mil manifestantes foram detidos durante o evento e 250 levaram o caso à Justiça. A polícia de Copenhague vai apelar da decisão. / AFRA BALAZINA e KARINA NINNI, com AGÊNCIAS