O governo de Barack Obama, nos Estados Unidos, reafirmou a decisão de designar os ursos polares como espécies "ameaçadas", em vez de "em perigo", como queriam ambientalistas. Os conservacionistas alegam que esses ursos estão em perigo de extinção porque seus campos de caça no Ártico estão derretendo.

O departamento de Pesca e Vida Selvagem dos EUA argumentou que a espécie "não está enfrentando ameaças súbitas e catastróficas" e sua população não foi restrita a um pequeno local ou a um número pequeno de animais. Kassie Siegel, diretora do Instituto de Lei Climática do Centro para Diversidade Biológica, classificou a decisão como uma "enorme decepção".

"O gelo ártico, local onde os ursos caçam, está derretendo e os animais estão morrendo de fome. O governo perdeu a oportunidade de fazer a coisa certa", disse ela.

FOIE GRAS

Aves são torturadas para fazer iguaria

Integrantes da ONG Peta protestam em Nice, na França. O objetivo do grupo era mostrar como as aves são engordadas para a produção de foie gras.

GOLFO DO MÉXICO

Série de falhas causou tragédia ambiental

A explosão de uma plataforma petrolífera no dia 20 de abril no Golfo do México, que causou o maior desastre ambiental da história dos EUA, ocorreu porque todas as defesas existentes na Deepwater Horizon falharam, segundo o jornal The New York Times. A publicação fez sua própria investigação sobre a explosão que matou 11 trabalhadores e deixou dezenas de feridos. De acordo com a reportagem, certas defesas implantadas não funcionaram, algumas foram ativadas tarde demais e outras nunca chegaram a ser completamente desenvolvidas. O relatório apontou ainda que a comunicação desmoronou, que não foram detectados sinais de aviso e membros da tripulação em áreas críticas não conseguiram coordenar uma resposta. O resultado foi a paralisia. / AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS