O Serviço Americano de Pesca e Vida Selvagem anunciou ontem a inclusão de sete espécies de aves brasileiras, da Mata Atlântica e do Cerrado, à lista de espécies em perigo de extinção e sob proteção naquele país.

As aves listadas são o formigueiro-de-cabeça-negra (Formicivora erythronotos), o pato-mergulhão (Mergus octosetaceus), a saíra-apunhalada (Nemosia rourei), a papa-taoca-da-bahia (Pyriglena atra), a maria-catarinense (Hemitriccus kaempferi), o rabo-branco-de-margarette (Phaethornis margarettae) e o jacu-estalo (Neomorphus geoffroyi).

"Todas as sete espécies enfrentam ameaças imediatas e significativas principalmente por causa do perigo de destruição e modificação de seus hábitats pela conversão em áreas agrícolas", afirma o departamento.

A entidade citou como exemplos de possíveis ameaças a soja, a cana-de-açúcar, o milho e plantações de pínus e eucalipto, além de pastagens.

Com a proteção anunciada, fica proibida a importação e exportação dessas espécies, ou de parte delas, assim como sua venda no comércio interestadual e internacional. A única exceção é para propósitos científicos, como a realização de pesquisas, ou para ajudar nos esforços para propagação e sobrevivência das espécies.

ILUMINAÇÃO

Barco-banco usa LED e economiza energia

Uma agência-barco da Caixa Econômica Federal inaugurada ontem em Manaus (AM) ganhou iluminação de LED (Diodos Emissores de Luz) e economizará 51% de energia em relação aos sistemas de iluminação convencionais, como as lâmpadas fluorescentes e incandescentes. A ação é uma parceria do banco com a empresa Philips. Além de economizar energia, a vida útil do LED também é três vezes maior. O objetivo da embarcação é atender populações ribeirinhas que vivem nos municípios da Bacia Amazônica. O barco tem ainda separação de lixo para reciclagem, sua própria estação de tratamento de efluentes de esgoto e o casco foi pintado com tinta não poluente.

POLUIÇÃO

CSA será multada e passará por auditoria

A CSA - uma parceria do grupo alemão Thyssenkrupp com a Vale - terá de limitar sua produção a 70% da capacidade plena até que sejam resolvidos os problemas técnicos que resultaram no lançamento de poluentes no ar no entorno da usina, na zona oeste do Estado do Rio de Janeiro. Segundo decisão da Secretaria Estadual do Ambiente, a usina passará por auditoria externa e será multada. O valor da penalidade será estipulado na segunda-feira. A multa deve ser mais severa do que a aplicada em agosto, de R$ 1,8 milhão - por ser reincidente e por não ter avisado imediatamente do problema. / AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS