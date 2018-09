Uma expedição de cinco meses que passou por 21 países em busca de cem espécies de anfíbios "perdidos" - que não eram vistos em uma década ou mais - chegou a um saldo preocupante: foram reencontradas apenas quatro dessas espécies. O sapo-do-rio-pescado (Atelopus balios), por exemplo, criticamente ameaçado de extinção, foi achado novamente no Equador. A boa surpresa da expedição foi a descoberta de 11 espécies que não estavam na lista. O estudo foi realizado pela Conservação Internacional (CI) e pelo Grupo de Especialistas em Anfíbios da União Mundial para a Conservação da Natureza (IUCN). Envolveu 26 pesquisadores em cinco continentes. Os anfíbios são o grupo de vertebrados mais ameaçado do planeta - mais de 30% das espécies estão em perigo. Para os cientistas, os países precisam fazer esforços urgentemente para impedir um declínio ainda maior das populações dessas espécies.

FOTOGRAFIAS

Shopping tem exposição sobre desmatamento

O Santana Parque Shopping, em parceria com o Greenpeace, sedia de hoje até o dia 27 deste mês a exposição fotográfica Salvar o Planeta. O objetivo é conscientizar os visitantes sobre a destruição da floresta brasileira - a ONG defende o "desmatamento zero". Durante a mostra gratuita, os visitantes também poderão assinar uma petição contra o desflorestamento - que é a principal contribuição do País para agravar a crise climática global.

TENDÊNCIA

Feira aborda construção sustentável no Brasil

A Feicon Batimat 2011, principal feira do setor de construção na América Latina, terá um dia dedicado à construção sustentável. O Green Building Council, organização criada com a missão de desenvolver a indústria da construção verde no Brasil, realizará no dia 18 de março seu terceiro seminário sobre o assunto, durante a feira. Entre os temas, estarão palestras sobre a experiência de Londres em construir equipamentos para os Jogos Olímpicos de 2012 e os casos de sucesso da construção verde no Brasil. Hoje, o País já é o quinto no mundo no ranking de construções certificadas.

GUERRA AO DESMATE

Governo do Pará quer incentivar cidades

Em reunião com Ministério Público Federal e prefeitos, o governo estadual do Pará decidiu que municípios que fizerem parte do acordo contra o desmatamento no Estado poderão ganhar prioridade em programas, como o de regularização fundiária e recuperação de solos. / AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI