Pescadores encontraram na sexta-feira passada um golfinho fêmea encalhado na Praia de Itaguaré, a mais preservada da Baixada Santista, em Bertioga. Uma equipe da Guarda Ambiental do município foi acionada para resgatar o jovem animal, exausto de tanto tentar sair da faixa de areia e retornar ao mar. Segundo a veterinária do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, Andrea Maranho, que deu apoio ao resgate, o animal vive em grupos e pode ter se desgarrado por falta de experiência em águas rasas. A baixa visibilidade à noite pode ter agravado a situação.

Para receber os cuidados, o golfinho foi transportado por cerca de 300 metros, até a margem do Rio Itaguaré - a correnteza suave permitiu manter o animal calmo e protegido da agitação do mar.

A análise inicial indicou que o golfinho não apresentava ferimentos e aparentemente estava bem nutrido. Como medida de precaução, o animal ficaria sob os cuidados da equipe para poder descansar e, depois, será recolocado em águas marinhas.

ELETRODOMÉSTICOS

Fábrica em Manaus passa por reforma verde

A Whirlpool, fabricante das marcas de eletrodomésticos Consul e Brastemp, promoveu mudanças na infraestrutura de sua fábrica em Manaus para receber a nova linha de produção de lava-louças, que entrou em operação neste mês. O objetivo foi melhorar a gestão ambiental da fábrica, com sistemas de economia de água e energia elétrica e destinação correta de resíduos. Segundo Evandro Cavalieri, gerente-geral da unidade, a redução no consumo de água foi grande. "As novas tecnologias tornaram possível a redução de consumo de água de 75 m³ para 5 m³ por mês", diz. A fábrica também terá um sistema de aproveitamento da água da chuva. / AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI