Pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi e da Universidade Federal do Pará encontraram uma nova espécie de peixe na Calha Norte do Rio Amazonas. Expedições conduzidas na região desde 2008 levaram à descoberta da espécie no Igarapé Curuá, afluente da margem esquerda do Rio Amazonas, no Estado do Pará.

"É um peixe muito pequeno, que foi coletado quase no fim dos trabalhos no igarapé. Por causa de seu tamanho, acreditamos que é uma espécie difícil de ser encontrada, tanto que só conseguimos coletar um individuo" relata Wolmar Wosiacki, pesquisador e curador da coleção ictiológica do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Além de Wosiacki, o professor da Universidade Federal do Pará Luciano Montag e Daniel Coutinho, do Programa de Pós-Graduação em Zoologia, são os autores do artigo que descreve a espécie Stenolicmus ix, publicada na revista científica Zootaxa, principal publicação sobre taxonomia do mundo, com mais de 8 mil autores desde 2001.

A nova espécie é conhecida somente pelo exemplar encontrado durante as expedições à Calha Norte.

CONSERVAÇÃO

Onça atropelada pode voltar à natureza

A onça Anhanguera, atropelada na rodovia de mesmo nome em 2009, reage bem ao processo de readaptação à floresta. Segundo a Associação Mata Ciliar, a onça-parda vive há um mês em um recinto construído em meio à floresta para que consiga se readaptar ao meio e é monitorada 24 horas por dia por três câmeras. / ANDREA VIALLI