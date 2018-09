O Cristo Redentor do Rio de Janeiro aciona amanhã seu novo projeto de iluminação, como parte das comemorações do aniversário de 80 anos do monumento, que será celebrado em outubro.

A nova iluminação, que traz a tecnologia LED (sigla em inglês para diodos emissores de luz), é considerada ambientalmente correta por consumir menos energia elétrica.

Ao todo, foram utilizados 300 projetores de LED de última geração. Segundo a Traxon Technologies, empresa do grupo Osram responsável pelo projeto, o novo sistema de iluminação do Cristo Redentor consome apenas um terço da energia elétrica utilizada pelo antigo sistema. "O projeto de iluminação do Cristo Redentor é um dos mais modernos do mundo e segue uma vertente sustentável, com tecnologia de ponta", afirma Roger Michaelis, presidente da Osram no Brasil. Segundo Michaelis, a vida útil das lâmpadas LED também é mais extensa e pode chegar a dez anos, feitas as manutenções.

Além do monumento, a Estrada de Ferro do Corcovado também inaugura uma nova iluminação, em LED, no carro símbolo que fica na entrada da estação no Cosme Velho.

RESÍDUOS

Comitê definirá regra para logística reversa

O governo federal criou o Comitê Orientador de Logística Reversa, que vai definir a regulamentação das regras para devolução de resíduos como pilhas, lâmpadas e eletroeletrônicos. O comitê será formado pelos ministérios do Meio Ambiente, Saúde, Fazenda, Agricultura e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. /ANDREA VIALLI