O acidente da BP que provocou o derramamento de 4 milhões de barris de petróleo no Golfo do México (EUA), no ano passado, também poluiu o ar. Ao analisar essa poluição, cientistas encontraram pistas de como os poluentes chegam à atmosfera.

O estudo, publicado na Science, informa que os químicos mais leves presentes no óleo evaporaram em poucas horas, como os pesquisadores esperavam. Mas os componentes mais pesados - aqueles com mais átomos de carbono por molécula - levaram mais tempo para evaporar, espalharam-se de forma mais ampla e contribuíram mais para formar partículas de poluição do ar.

"Fomos capazes de confirmar a teoria de que a maior parte das partículas da poluição do ar é formada a partir de produtos químicos que poucos estão medindo e pensávamos que não eram abundantes o suficiente para causar danos", disse Joost de Gouw, um dos autores.

Para medir a poluição na região do golfo, a autoridade meteorológica dos EUA, a Noaa, mandou um avião usado para prever furacões. Ele voou pela região enquanto o petróleo ainda estava jorrando.

ESTADOS UNIDOS

Marinha deve se preocupar com clima

Relatório do Conselho Nacional de Pesquisa dos EUA diz que a Marinha do país precisa fazer mais missões no Ártico e alerta que as mudanças climáticas serão um desafio também do ponto de vista da segurança. Com o derretimento de gelo, algumas passagens, como a Noroeste, poderão ficar abertas permanentemente em 2030, o que permitirá a navegação e a exploração de recursos naturais. / AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS