Para identificar os impactos das mudanças climáticas sobre a fauna e flora da Mata Atlântica, começa a funcionar o projeto Bio&Clima- Lagamar, da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. A primeira etapa do projeto é a implementação de um polo de pesquisas sobre vulnerabilidade e adaptação de espécies e de ecossistemas às mudanças climáticas na região do Mosaico de Áreas Protegidas do Lagamar (litoral de São Paulo e do Paraná). Esta área é prioritária por ser considerada o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica e um dos maiores berçários de vida marinha no mundo.

As inscrições para o edital que irá selecionar as primeiras pesquisas do polo encerram-se no dia 31 deste mês. De acordo com André Ferretti, coordenador de Estratégias de Conservação da fundação, os impactos das mudanças climáticas sobre as formações florestais brasileiras, sobretudo as amazônicas, já resultaram em conhecimentos consistentes. Porém, "no caso da Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do mundo, os efeitos das mudanças climáticas são pouco conhecidos". Os resultados das pesquisas executadas no polo devem estar direcionados a uma aplicação prática - como servir de subsídio à elaboração de políticas públicas.

62% das empresas tentam ser sustentáveis

Pesquisa da KPMG International realizada em conjunto com a Economist Intelligence Unit mostrou que, de 378 empresas de grande e médio porte de 61 países, 62% já possuem um programa de sustentabilidade em vigor e 11% delas já desenvolvem algum projeto nessa área atualmente. Os principais motivos para as empresas adotarem estratégias de sustentabilidade ainda são a pressão dos órgãos regulatórios e o potencial de dano à reputação. Mas 61% das companhias constataram que manter essa estratégia trouxe mais benefícios que inconvenientes, apesar do aumento de investimento. Entre as vantagens está a redução nos custos de energia e a economia de água.

ONG dá dicas para economizar água

"Evite sobremesa. São necessários 10.777 litros de água pra fazer uma porção de chocolate." Esta é uma das dicas da ONG ambiental The Nature Conservancy (TNC) para as pessoas economizarem água. Até o dia 22 de março, Dia Mundial da Água, a instituição faz uma campanha na América Latina e nos Estados Unidos para conscientizar sobre a importância desse recurso. Outra dica é: "Ande de bicicleta. A produção de um carro exige aproximadamente 147.971 litros de água". As sugestões de hábitos mais sustentáveis podem ser vistas no Twitter nesse período (@TNCBrasil). / AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS