Ambientalistas e prefeituras de quatro cidades cortadas pelo Rio Tietê se mobilizam a partir de hoje em protesto contra projetos de instalação de usinas hidrelétricas no Médio Tietê. A jornada terá atividades em Itu, Salto, Porto Feliz e Cabreúva e se encerra no sábado com uma caminhada pela Estrada Parque Itu-Cabreúva, que margeia o rio. Três empresas manifestaram formalmente interesse pelas usinas.

"Os efeitos positivos dos investimentos que o governo estadual está fazendo no projeto Tietê, na Grande São Paulo, serão neutralizados pelos lagos que as barragens vão formar, ou seja, é como se o dinheiro fosse jogado fora", disse a bióloga Valéria Rustici, da SOS Mata Atlântica.

COMEMORAÇÃO

Elefantes ganham banquete na Tailândia

Cerca de 60 elefantes comeram frutas durante banquete organizado em homenagem a esses animais para comemorar o Dia do Elefante em Chiang Mai, na Tailândia, no último domingo. Elefantes têm grande importância para os tailandeses, que veneram e protegem esses animais. Em Chiang Mai existe um parque voltado para a preservação, o Parque Natural do Elefante.

AGRICULTURA

Costa Rica aposta em café carbono neutro

Produtores e o governo da Costa Rica apresentaram um café "carbono neutro" da Cooperativa de Cafeicultores de Dota. Houve redução do uso de água e energia. A Costa Rica quer ser o primeiro país carbono neutro do mundo em 2021. Hoje, 10% das emissões do país vêm da produção de café. / AFRA BALAZINA E JOSÉ MARIA TOMAZELA, COM AGÊNCIAS