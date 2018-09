O pesquisador Eduardo Assad, da Embrapa, foi nomeado secretário nacional de Mudanças Climáticas. Especialista em agroclimatologia, Assad foi um dos coordenadores do maior estudo feito no País sobre o impacto do aquecimento global para a agricultura. Ele substitui a geógrafa Branca Americano. Com a mudança, espera-se reduzir as divergências constantes entre os ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura na área de clima.

Assad é formado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (MG) e fez mestrado e doutorado em Montpellier, na França. No estudo sobre os efeitos das alterações climáticas para a produção agrícola do Brasil, a conclusão foi que a cana-de-açúcar (e com isso o etanol) se sairia bem, mas a segurança alimentar do brasileiro poderia ficar comprometida.

EXPOSIÇÃO

Estação Sé tem mostra com fotos sobre água

A exposição Hydros IV - Cotidiano, que fica em cartaz até o dia 31 na Estação Sé do Metrô, traz 17 registros fotográficos de artistas da América Latina e informações sobre a água. Ao passar pelo local, os visitantes saberão, por exemplo, que cada pessoa consome o equivalente a metade de uma piscina olímpica por ano. A exposição pode ser vista no horário de funcionamento do metrô. Em abril, a mostra vai para o Conjunto Nacional.

MÉXICO

Governo pagará pela proteção de florestas

O governo mexicano lançou ontem um programa para pagar comunidades rurais que "cuidem, protejam e conservem" as florestas que facilitam a captação de água pelo lençol freático. O projeto destinará US$ 840 mil (R$ 1,4 milhão) a seis comunidades em um período de cinco anos. Como contrapartida, as comunidades terão de manter a cobertura florestal e conservar os ecossistemas naturais.