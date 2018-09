Os jogadores Neymar, do Santos, e Lucas, do São Paulo, acabam de aderir ao movimento Hora do Planeta e vão tuitar sobre o evento, que ocorre no dia 26 de março. Nessa data, um sábado, governos, empresas e a população são convidados a demonstrar sua preocupação com as mudanças climáticas apagando as luzes das 20h30 às 21h30.

No ano passado, cerca de cem cidades brasileiras participaram. Até agora, apenas 24 confirmaram a adesão para este ano - entre elas, capitais como Rio de Janeiro, Natal, Aracaju, Vitória e Goiânia. O município de São Paulo ainda não está confirmado. A meta da ONG WWF é ultrapassar o número de cidades de 2010. No mundo todo, 3.733 cidades já aderiram, de um total de 130 países. Dessas, 25 são consideradas megacidades, como Sidney e Singapura. No Rio, o Cristo Redentor e os Arcos da Lapa ficarão no escuro. Em Brasília, o Congresso também participa do apagão voluntário.

OCEANOS

75% dos recifes de coral estão ameaçados

Uma análise global dos recifes de coral realizada por mais de 25 organizações ambientais concluiu que 75% deles estão ameaçados de extinção. Os problemas vão desde a acidificação dos oceanos com as mudanças climáticas até sobrepesca e poluição. Se nada for feito, mais de 90% dos corais estarão ameaçados em 2030. "Eles mantêm estáveis os suprimentos alimentares e produzem compostos para encontrar soluções em medicamentos", diz Mark Spalding, cientista da ONG The Nature Conservancy (TNC) e autor do relatório. "O futuro dos recifes de coral começa a parecer muito triste, mas nosso relatório também é rico em histórias de esperança", afirma.