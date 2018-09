A praia de Itamambuca, em Ubatuba, litoral norte paulista, tem agora "lixômetro" - índice que mede o volume do lixo recolhido nas praias, ruas e áreas verdes pela Associação Amigos de Itamambuca (SAI). O painel vai quantificar o total de resíduos coletados a cada mês.

A iniciativa faz parte do projeto Lixo Zero, realizado pela ONG Amigos na Preservação, Proteção e Respeito à Ubatuba (Appru) e pelo Plano de Gestão Ambiental da Bacia do Rio Itamambuca (PGA), que tem como parceiros como o Itamambuca Eco Resort e a Cetesb.

Atualmente, o índice já computou 4.300 litros de lixo recolhido desde o início do ano - 3.600 litros só neste mês, quando ocorreu o carnaval. Além de iniciar o "lixômetro", a campanha também fará ações como a instalação de lixeiras, a distribuição de folders explicativos, a limpeza da praia e do rio e gincanas com moradores e turistas. Materiais como plástico, papel, embalagens tetrapak, alumínio e vidro devem ser encaminhados para fábricas que os utilizam como matéria-prima. Já o lixo orgânico poderá ser transformado em adubo.

Estilista fará doação de água potável

No mês em que se comemora o Dia da Água (22 de março), o estilista Giorgio Armani lançou a campanha Acqua for Life, em parceria com a Cruz Verde Internacional. O objetivo é promover acesso a água potável em regiões que sofrem com a escassez desse recurso. A cada frasco vendido dos perfumes Acqua di Gio e Acqua di Gioia será feita uma doação de 100 litros de água potável por ano para crianças e as comunidades em que vivem. O primeiro país beneficiado será Gana - onde cerca de 40% da população rural não tem acesso à água potável -, por meio do projeto Smart Water for Green Schools. A meta de doação do Brasil é de 300 mil litros de água (3 mil perfumes).

País é amigo do meio ambiente

A pesquisa International Business Report 2011 realizada com executivos brasileiros mostra que a maioria crê que o Brasil é um País com grande potencial sustentável. Na sondagem, feita com 104 empresas brasileiras de médio e grande porte pela Grant Thornton, 51,4% dos entrevistados responderam "sim" à seguinte questão: na sua opinião, o Brasil é um país amigo do ambiente? "Os empresários estão colocando a questão ambiental em seus planejamentos estratégicos. Há dez anos, não era assim", afirma Link Costa, sócio da Grant Thornton Brasil. / AFRA BALAZINA e KARINA NINNI, ESPECIAL PARA O ESTADO