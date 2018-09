Milhares de pinguins ameaçados de extinção estão cobertos de óleo depois de um navio cargueiro que transportava petróleo e soja ter se partido em dois próximo ao arquipélago de Tristão da Cunha, no Oceano Atlântico Sul. A região abriga metade da população da espécie pinguim-de-penacho-amarelo, classificada como em perigo de extinção.

O acidente também ameaça a pesca de lagostas, principal sustento dos moradores da ilha. Os 22 tripulantes foram resgatados. A embarcação seguia do Brasil para Cingapura. Um ambientalista da região afirmou que cerca de 20 mil pinguins podem ser afetados. Trevor Glass, funcionário do setor de conservação do arquipélago, classificou a situação como um "desastre".

UCRÂNIA

Ativistas pedem fechamento de zoo

Ativistas têm chamado o zoológico de Kiev, na Ucrânia, de um campo de concentração para animais. ONGs afirmam que dezenas, se não centenas, de animais morreram no zoológico nos últimos anos por causa de desnutrição, falta de assistência médica e maus tratos - entre eles o elefante Boy, o camelo Maya e a zebra Theo. A ONG britânica Naturewatch está entre as organizações que pedem o fechamento do zoo, de 100 anos, e solicita que seus animais sejam levados para outras partes da Europa.

LUZES APAGADAS

São Paulo participa da Hora do Planeta

A cidade de São Paulo confirmou nesta semana a participação na Hora do Planeta 2011, ato simbólico da luta contra as mudanças climáticas. Serão apagadas das 20h30 às 21h30 as luzes da Ponte Octávio Frias de Oliveira (Ponte Estaiada), do Obelisco do Ibirapuera, do Monumento às Bandeiras, do Teatro Municipal, do Mercado Municipal, do Estádio do Pacaembu e da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. / AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS