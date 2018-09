O Ministério do Meio Ambiente está articulando com o setor bancário a criação do fundo Recicla Brasil. O objetivo é criar uma linha de financiamento destinada a negócios sustentáveis ligados à reciclagem, segundo informou ontem Samyra Crespo, secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, durante evento da Associação Brasileira de Embalagem (Abre), em São Paulo. "Os beneficiados pelo fundo serão os recicladores, as cooperativas de catadores e até mesmo cadeias produtivas que estabelecerem plantas de reciclagem", disse Samyra. Ainda não está definido, porém, qual será o montante do fundo e sua data de lançamento.

HORA DO PLANETA

Hotéis, hospitais, navios e shoppings participam

Não foram apenas municípios que aderiram à Hora do Planeta para combater as mudanças climáticas. Vão participar hotéis das redes Accor, Pestana e Sheraton, hospitais como o Santa Catarina, restaurantes como o McDonald"s, shoppings como o Villa Lobos e até navios, como os da Costa Cruzeiros. A ideia é ficar com as luzes apagadas neste sábado, das 20h30 às 21h30.

TRÁFICO

Leão é encontrado em avião no México

A polícia encontrou um filhote de leão num avião de carga no aeroporto da Cidade do México. O animal estava dentro de uma caixa de madeira. / AFRA BALAZINA e CIRCE BONATELLI, COM AGÊNCIAS