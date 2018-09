Bruna Lombardi, atriz

1. O que a trouxe até Manaus, para o Fórum Mundial de Sustentabilidade?

Meu trabalho ambiental vem de muitos anos, mas há uma convergência de assuntos importantes em voga neste momento: o Código Florestal, Belo Monte?

2. Os palestrantes internacionais disseram que todos os olhos estão voltados para o Brasil e podemos vir a ser um exemplo de desenvolvimento. O que acha disso?

Assim como é um sonho ver o Brasil tratado como exemplo de crescimento, é um sonho pensar nesse crescimento com base em energias mais "verdes". Nós ainda estamos longe de ser exemplo, mas não estamos mais no patamar em que estávamos. Somos mais como aquele adolescente que cresceu e cujas roupas não servem mais. Melhoramos muito, mas temos ainda uma mudança de comportamento muito grande e longa pela frente.

3. O cineasta James Cameron afirmou que é preciso internacionalizar a discussão sobre energia quando as formas de gerá-la afetam o mundo. Estava se referindo particularmente a Belo Monte. O que pensa disso?

Acho que seria ótimo se isso fosse uma via de mão dupla, se todas as discussões fossem internacionalizadas, e não somente as coisas que fazemos aqui.

Itapetininga

Câmara proíbe sacolas plásticas no comércio

Uma lei aprovada anteontem pela Câmara de Itapetininga, a 162 km de São Paulo, proíbe o uso de sacolas plásticas para acondicionar produtos em qualquer estabelecimento comercial da cidade. A medida só não se aplica às embalagens originais das mercadorias ou ao acondicionamento de produtos para serem levados até o caixa do estabelecimento. Para entrar em vigor, a lei depende da sanção do prefeito Roberto Ramalho (PMDB). De acordo com o presidente da Câmara, Fuad Isaac (PT), todos os vereadores assinaram o projeto. O prefeito deve receber a lei aprovada na próxima semana e tem prazo de 60 dias para regulamentar a norma. Os estabelecimentos terão até o dia 21 de setembro, data do início da primavera, para se adequarem. A lei prevê multas de R$ 126 a R$ 603 em caso de descumprimento e, se a desobediência persistir, pode acarretar a interdição do estabelecimento e a cassação do alvará de funcionamento. Isaac estima que 3 milhões de sacolas plásticas deixarão de ir para o lixo todo mês. Parte desse material é lançada no meio ambiente e tem agravado o problema das enchentes na cidade, segundo ele. Além dos benefícios ao meio ambiente, ele também prevê um aumento na vida útil do aterro sanitário do município.

Hora do planeta

Pelo menos 98 cidades vão apagar as luzes

Até agora, 98 cidades brasileiras registraram formalmente a participação na Hora do Planeta, movimento simbólico contra as mudanças climáticas que ocorre hoje. Das 20h30 às 21h30, elas apagarão as luzes de monumentos e prédios reconhecidos. Pelo menos 1.514 empresas e organizações também aderiram, como o Itaú, a Syngenta, o Hospital Albert Einstein e os hotéis de rede Sol Meliá. A Eldorado é a rádio oficial, em São Paulo, da edição de 2011 da Hora do Planeta, promovida pela ONG WWF. O prédio do Estado apagará suas luzes externas. / JOSÉ MARIA TOMAZELA e KARINA NINNI, ESPECIAL PARA O ESTADO