Marcelio Fonseca, SUPERINTENDENTE DA EMPRESA HAZTEC

1. Desde quando o sr. trabalha com reúso da água?

Em torno de 2000 comecei a investir no reúso, com projetos na área têxtil. Alguns colegas e eu desenvolvemos um processo de tratamento dos efluentes de malharia que resultava no fornecimento de água de reúso para a produção de jeans. Desde então, começamos a reaproveitar efluentes de outros setores, de forma direta - quando o resíduo é tratado - e indireta, quando há despejo do efluente em algum manancial para captação à jusante (para onde corre um curso de água). E fazemos reúso de chorume em Nova Iguaçu, onde a água vai para atividades "menos nobres", como limpeza de vias.

2. Quais as outras principais aplicações?

Resfriamento, água de processos industriais, geração de água de caldeira, rega de jardins, lavagem de pátios, etc. É evidente que há perdas; o reaproveitamento industrial nunca abastecerá toda a fábrica, mas já temos 70% de aproveitamento, e isso é bem significativo.

3. A água contaminada pode ser tratada até ficar própria para consumo humano?

Pode. As aplicações são ilimitadas, mas o porcentual de reaproveitamento está ligado ao requinte de aproveitamento. Quanto maior o requinte da água, maior a perda e mais caro pode ficar o processo. No entanto, o custo de obtenção da água de reúso é quase sempre inferior ao custo pelo uso da água dos mananciais e do lançamento de efluentes. Além da barreira econômica, também há a psicológica. Não se utiliza água de reúso na indústria alimentícia, por exemplo, porque a percepção de que aquela água já foi contaminada pode prejudicar a imagem do produto.

4. Como o reúso vira política pública?

Incentivos fiscais às indústrias, para que elas façam reúso dos próprios efluentes - de preferência do esgoto sanitário, de atividade humana, que é excelente matéria-prima e fácil de tratar. / GUSTAVO BONFIGLIOLI, ESPECIAL PARA O ESTADO