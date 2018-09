Ribeirinhos de nove comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro fizeram um curso de culinária com o chef paulista Adalberto Vieira neste fim de semana na comunidade do Tumbira, a uma hora e meia de barco de Manaus (AM).

O chef incrementou os pratos que os comunitários já preparam, usando especiarias locais e apresentando aos ribeirinhos temperos que não conheciam.

"A ideia é melhorar o preparo do cardápio deles com o que há no local e dar algumas dicas para que recebam turistas sem susto. Um exemplo: eu os instruí para usar mais a chicória para temperar e deixar o coentro à parte, na mesa, pois é um tempero que tem uma rejeição grande por parte das pessoas do Sul do País", disse o chef.

A pousada, que foi erguida recentemente na comunidade, já recebeu um grupo piloto de cinco turistas de São Paulo. Os pratos foram degustados ontem por 40 participantes do Fórum Mundial de Sustentabilidade.

O evento, que terminou no sábado, teve a presença do ator Arnold Schwarzenegger, do diretor James Cameron e do presidente do grupo Virgin, Richard Branson.

Protestos contra energia nuclear reúnem 200 mil

Mais de 200 mil pessoas participaram no fim de semana de protestos contra o uso de energia nuclear em cidades da Alemanha como Colônia, Munique e Berlim. Um dos slogans dos manifestantes era: "Fukushima é um aviso - fechem todas as usinas nucleares". O governo de Angela Merkel decidiu fechar sete usinas após o acidente no Japão.

Knut teve epilepsia, dizem neurologistas

Knut, o famoso urso-polar órfão que levou milhares de visitantes ao Zoo de Berlim, morreu depois de um ataque epiléptico, de acordo com um neurologista citado pela revista Focus.

Uma tomografia computadorizada revelou anomalias no cérebro do urso, que pode ter herdado a epilepsia do seu pai, Lars, que sofre da mesma doença. Neurologistas disseram que o ataque foi desencadeado por um distúrbio no cérebro ainda não identificado. A revista disse ainda que o cérebro de Knut está sendo estudado no Leibniz Institute for Zôo and Wild Animal Research-(IZW). Knut tinha 4 anos quando morreu.

Adidas quer algodão menos impactante

O Grupo Adidas anunciou o compromisso de utilizar 40% de "better cotton", um algodão menos impactante ao meio ambiente, em 2015. E pretende alcançar os 100% em 2018. A iniciativa pretende reduzir o consumo de água e a utilização de pesticidas na cultura do algodão.

"Queremos contribuir para que a produção mundial de algodão seja melhor para as pessoas que o produzem, melhor para o ambiente onde cresce e melhor para os nossos consumidores", disse Herbert Hainer. / AFRA BALAZINA e KARINA NINNI, ESPECIAL PARA O ESTADO, COM AGÊNCIAS