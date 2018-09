As geleiras da Cordilheira Branca, no Peru, retrocederam 30% nos últimos 40 anos por causa das mudanças climáticas.

Dos 720 km² de glaciares que existiam no Peru em 1970, restam agora 510 km², afirmou César Portocarrero, responsável pela Unidade de Glaciologia da Autoridade Nacional de Água peruana.

Outras geleiras no Peru perderam ainda mais com o aquecimento global e o retrocesso é mais acelerado nos glaciares de pequeno tamanho: alguns perderam 70% de superfície.

Portocarrero não tem uma visão otimista da situação. Ele acredita que entre 20 e 30 anos as geleiras do país poderão desaparecer.

Um dos riscos diretos para a população é de deslizamentos ou de alagamento de povoados localizados perto de glaciares - já que os lagos que recebem a água derretida nas geleiras podem ficar sobrecarregados.

Por isso, ele defende que sejam tomadas medidas preventivas, como a construção de barragens e diques, para evitar desastres como o de 1941, quando uma inundação em Huaraz, que fica na região da Cordilheira Branca, resultou na morte de cerca de 5 mil pessoas.

Outro problema com a perda dos glaciares será a falta de água para a população que vive na região - Portocarrero avalia que em 20 anos já será notada a escassez de água.

Gerente de fábrica é detido na China

O gerente-geral de uma fábrica de baterias no leste da China enfrenta acusações de poluição ambiental, depois que as emissões de chumbo de uma fábrica envenenaram cerca de 170 moradores, incluindo 53 crianças. A informação é da agência estatal de notícias Xinhua.

O gerente foi detido na sexta-feira passada, na Província de Zhejiang. Três funcionários do governo foram suspensos por não fiscalizar a região de forma adequada.

Os moradores da região têm sido aconselhados a evitar o consumo de alimentos cultivados na área, pois provavelmente o chumbo também contaminou as águas subterrâneas.

A fábrica de baterias está localizada a poucos metros de distância de uma aldeia e foi inaugurada em 2005. A produção foi interrompida e não será retomada até que o problema da poluição seja resolvido.

Firmado acordo por cadeia sustentável

Foi firmado no sábado um acordo entre o Grupo Pão de Açúcar, o governo do Estado do Amazonas e a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) para fortalecer a cadeia sustentável de produtos da Amazônia, como a castanha-do-pará, o açaí e o pirarucu.

Pelo acordo, ocorrido durante o 2.º Fórum Mundial de Sustentabilidade, em Manaus, a FAS deve manter o compromisso de investir no Programa Bolsa Floresta, que estimula a geração de renda por meio da produção sustentável nas Unidades de Conservação do Estado.

A fundação também deverá fazer a articulação com as comunidades locais para o desenvolvimento de infraestrutura, capacitação e o contato direto com compradores. Já ao Grupo Pão de Açúcar caberá ampliar a compra do pirarucu - em 2010, foi de apenas 5 toneladas, diante das 60 mil toneladas de peixe comercializadas pela rede.

Vídeo alerta para perigo de alterar lei

A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza lançou ontem o vídeo Código Florestal em Perigo, que pode ser visto na internet (youtube.com/watch?v=p_3tXpu1-IM).

A animação alerta para os efeitos negativos das alterações no Código Florestal Brasileiro previstas na proposta do deputado federal Aldo Rebelo (PC do B-SP), que atualmente tramita no Congresso Nacional.

O vídeo foi produzido em parceria com o SOS Florestas e apresenta a dimensão dos impactos decorrentes da redução das Áreas de Preservação Permanentes (APPs) - como margens de rios, topos de morros e encostas íngremes. Com a diminuição das APPs, os riscos de erosão, desmoronamento e enchentes, tanto em zonas urbanas como rurais, aumentariam. / AFRA BALAZINA, com AGÊNCIAS