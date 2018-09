A construção de quatro píeres para permitir a retirada pelo mar no caso de acidentes nas usinas nucleares de Angra dos Reis, no litoral sul fluminense, deve custar R$ 49,1 milhões, mas ainda não há definição sobre o órgão responsável pela obra. Os projetos dos atracadouros já foram concluídos pela Eletronuclear, que administra as centrais atômicas. Mas a empresa afirma que a ampliação do plano de fuga não está entre suas obrigações. O planejamento deve ser encaminhado aos governos estadual e federal.

Os quatro píeres seriam erguidos na Praia Brava (a 3 km das usinas), na Praia Vermelha (a 6 km), no Frade (a 10 km) e em Mambucaba, em Paraty (a 8 km). As obras deverão exigir a dragagem da costa, com o objetivo de permitir a atracação de embarcações de grande porte. Atualmente, 22 mil pessoas vivem em um raio de 15 km de distância das usinas. "Trata-se de um plano complementar de retirada pelo mar", diz Leonam Guimarães, da Eletronuclear.

NOTA PAULISTA

Programa pode ajudar ONGs ambientais

O secretário estadual de Meio Ambiente, Bruno Covas, apresentou - ao se licenciar do cargo e tomar posse como deputado estadual para seu segundo mandato - um projeto de lei para incluir as entidades ambientais paulistas sem fins lucrativos nos benefícios da Nota Fiscal Paulista. Hoje, o direito de receber créditos oriundos do programa existe para entidades de assistência social de direito privado da saúde e culturais ou desportivas. "É uma questão de justiça", diz ele, que apresentou a proposta com o deputado Pedro Tobias (PSDB).

NOVA YORK

Cobra mortífera foge de zoo no Bronx

Uma cobra egípcia mortífera fugiu do seu recinto no zoo do Bronx, em Nova York, há seis dias. Ela mede 50 centímetros e sua mordida pode matar em 15 minutos. O zoo decidiu fechar o setor de répteis e assegurou que não há motivo para pânico: a cobra não gosta de ambientes abertos. Mas a história está dando o que falar. Foi até criada uma conta no Twitter para a cobra (@BronxZoosCobra), que já tem cerca de 161,8 mil seguidores. / AFRA BALAZINA e BRUNO BOGHOSSIAN, COM AGÊNCIAS