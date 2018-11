O aumento na temperatura e a queda no índice de chuvas na Amazônia são alguns dos efeitos extremos que as mudanças climáticas podem causar no País. É o que aponta o relatório final do projeto Riscos das Mudanças Climáticas no Brasil, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e Met Office Hadley Centre (Mohc). O documento é resultado de três anos de trabalho de pesquisadores da Grã-Bretanha e do Brasil, com financiamento da embaixada britânica.

Os estudos reforçam a importância da Amazônia para o clima global e como provedora de serviços ambientais para o Brasil.

O objetivo do projeto é subsidiar os formuladores de políticas com evidências científicas das mudanças climáticas e de seus possíveis impactos no Brasil, na América do Sul e em todo o mundo.

"A experiência do Mohc do Reino Unido, líder mundial em modelagem climática, aliada à experiência do Inpe em estudos sobre mudanças climáticas na América do Sul, possibilitou a identificação de possíveis cenários e impactos, com projeções dos efeitos das mudanças climáticas antrópicas na região", disse José Marengo, pesquisador do Inpe que coordenou o projeto no Brasil. Entre os principais impactos econômicos da redução nos níveis de chuvas da Amazônia estão a queda na produção pesqueira e na geração de energia das hidrelétricas.

BIODIVERSIDADE

Guia interativo lista sapos da Mata Atlântica

A Mata Atlântica abriga mais de 500 espécies de anfíbios anuros (sapos, rãs e pererecas). A Editora Neotropica está lançando um guia interativo em CD-ROM que traz parte dessa diversidade. Produzido em parceria com a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o CD contém dados sobre 70 espécies. O coaxar dos sapos foi gravado e os arquivos podem ser baixados como toque de celular.

PRÊMIO

Jornalista do "Estado" vence Top Etanol

O jornalista Herton Escobar foi o vencedor do prêmio Top Etanol na categoria Jornalismo Impresso. A matéria Na Busca Por Mais Etanol, Ciência Tenta Reinventar a Cana, publicada no Estado, foi escolhida entre 72 trabalhos jornalísticos inscritos. O prêmio também contemplou dissertações acadêmicas e trabalhos em fotografia e rádio, além de projetos de inovação tecnológica. / ANDREA VIALLI e AFRA BALAZINA