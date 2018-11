O Parque Villa-Lobos, em São Paulo, reúne várias espécies de aves, como o papa-moscas-cinzento (Contopus cinereus) e o sanhaço-cinzento (Thraupis sayaca). O local abriga, de hoje até domingo, o 6.º Encontro Brasileiro de Observação de Aves (Avistar).

O evento, tradicional, reúne na capital paulista observadores de aves de várias partes do mundo e traz uma programação composta por palestras, cursos, concurso de fotografia, lançamento de livros e passeios para observação de aves.

É possível programar saídas de campo para ver os guarás-vermelhos no litoral de São Paulo, avistar outras espécies no Parque Estadual do Jurupará e também para a Fazenda Morros Verdes, polo de agricultura orgânica a 75 km de São Paulo.

As inscrições para o evento e a programação completa deste ano podem ser consultadas em avistarbrasil.com.br.

COMBUSTÍVEIS

ANP pode obrigar uso de diesel mais limpo

A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes (Fecombustíveis) afirma que, caso a Agência Nacional do Petróleo (ANP) identifique o risco de alguma região do País ficar sem a oferta do diesel mais limpo - que precisa estar no mercado em 2012 -, poderá determinar seu uso obrigatório. De acordo com a federação, uma pesquisa realizada em 2010 com os postos mostrou que 32% dos que responderam à sondagem pretendem comercializar o combustível menos poluente a partir de janeiro de 2012, o que "seria suficiente para garantir o abastecimento na maior parte do País".

A expectativa da entidade é de que um número maior de postos decida ofertar o produto, assim que houver uma definição de quanto custará o novo diesel. / ANDREA VIALLI e AFRA BALAZINA