Um homem foi detido na Tailândia transportando, dentro de maletas, filhotes de onça, leopardo, urso asiático e macacos.

Noor Mahmoodr, de 36 anos, é natural dos Emirados Árabes Unidos e foi preso no aeroporto internacional de Bangcoc, pouco antes de embarcar para Dubai. Os animais, todos ameaçados de extinção, foram resgatados e estão em bom estado de saúde, informou a ONG Freeland Foundation.

"O traficante de animais ficou atônito. Foi uma operação perfeita da polícia tailandesa", conta Steven Galster, diretor da Freeland Foundation, que trabalha com as autoridades da Tailândia para coibir o tráfico internacional de animais.

RIO+20

Ban Ki-moon faz apelo por economia verde

O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, convocou ontem todos os países para fazer com que a conferência internacional de meio ambiente - que será realizada em 2012 no Rio de Janeiro, a Rio+20 - traga um modelo real de economia verde. "Temos de conquistar uma economia verde e sustentável que proteja a saúde do meio ambiente", disse.

CAMADA DE OZÔNIO

Brasil capta recursos para eliminar HCFCs

O Brasil pleiteia US$ 34 milhões para iniciar o Programa Brasileiro de Eliminação de HCFCs, compostos usados em máquinas de refrigeração, na fabricação de aparelhos de ar condicionado, entre outros. Esse composto, cuja sigla significa hidroclorofluorcarbono, surgiu como alternativa para substituir os antigos vilões do buraco na camada de ozônio, os clorofluorcarbonos (CFCs). Eles têm potencial de destruição 50% menor, mas mesmo assim são grandes emissores de gases de efeito estufa.

Segundo o secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Eduardo Assad, as ações do ministério referentes à camada de ozônio estão atualmente entre as principais iniciativas do País para enfrentar também o aquecimento global. / ANDREA VIALLI, com EFE