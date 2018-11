O Projeto Coral Vivo, desenvolvido pela Associação Amigos do Museu Nacional/UFRJ com patrocínio da Petrobrás, instalará em Arraial d"Ajuda, na Bahia, o primeiro sistema de bioensaios de corais do Brasil para estudos relacionados às mudanças climáticas.

As obras já começaram e a previsão é de que o sistema seja inaugurado no segundo semestre de 2011. O Brasil é o único lugar do Atlântico Sul onde existem recifes de corais.

Com esse sistema, o projeto poderá testar o efeito das mudanças de temperatura e de acidez (pH) dos oceanos nos recifes de coral. Os pesquisadores do Coral Vivo monitoram a temperatura dos oceanos, mas com o novo sistema poderão também realizar testes em viveiros com várias espécies de corais ao mesmo tempo.

Serão instalados 16 tanques com bombeamento contínuo de água do mar, que simularão alterações provocadas pela mudança do clima. Cada tanque receberá água tratada nas condições ambientais previstas após as mudanças climáticas. Os testes permitirão a observação das alterações fisiológicas dos corais e outras espécies dos recifes.

O novo sistema será apresentado no Congresso Brasileiro de Biologia Marinha, que começa hoje em Natal (RN) e vai até quinta-feira. "Vamos lançar a rede de pesquisa do Coral Vivo. Com isso, pesquisadores parceiros poderão realizar seus testes no sistema de bioensaios" afirma o coordenador do Projeto Coral Vivo, Clovis Castro.

Criado em 2003, o projeto Coral Vivo estuda a ecologia de corais recifais endêmicos do Brasil e atua em ações de conservação.

ALERTA DA ONU

Consumo mundial triplicaria até 2050

O consumo mundial de recursos naturais, como minerais e combustíveis fósseis, pode triplicar até 2050 e exercer um impacto catastrófico sobre o meio ambiente, alertou a Organização das Nações Unidas (ONU). O órgão apelou às nações para que tomem medidas urgentes para frear o consumo. O texto ressalta que a taxa de crescimento econômico deve se desvencilhar da taxa de consumo de recursos naturais. "A humanidade pode e deve fazer mais com menos", diz a pesquisa, lembrando que um cidadão de país rico consome o quádruplo de um indiano. / ANDREA VIALLI, COM EFE