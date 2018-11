Organizações Não Governamentais (ONGs) ambientalistas da Argentina recorreram à Suprema Corte de Justiça do país pela suspensão imediata do projeto de mineração Pascua Lama, da empresa canadense Barrick Gold, na Província de San Juan, na fronteira com o Chile.

De acordo com as ONGs, o empreendimento está causando poluição e viola a lei nacional de proteção às geleiras.

Em fevereiro, ativistas do Greenpeace chegaram a ser presos após bloquearem o acesso às minas. A Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o caso.

No Chile, o projeto também causa polêmica. Organizações chilenas, como o Observatório Latino-Americano de Conflitos Ambientais e a Aliança por uma Melhor Qualidade de Vida, encaminharam uma carta à presidência do Export-Import Bank solicitando que a instituição rejeite o projeto Pascua Lama.

As ONGs alegam que a empresa que desenvolve o projeto tomou medidas que têm provocado impactos significativos no ambiente, além de desrespeitar direitos humanos e sociais.

PROTESTO

Empresa é acusada de contaminar rio

O Greenpeace realizou ontem, em Buenos Aires, um protesto contra a fabricante de materiais de construção Eternit, do grupo belga Etex. De acordo com a ONG, o grupo é responsável pela contaminação da bacia do Rio Riachuelo, na Argentina. Em seu site, a companhia afirmou ter assumido o "compromisso de operar de forma limpa, segura e confiável, melhorando o seu desempenho ambiental".

MUDANÇA CLIMÁTICA

Natura abre edital Carbono Neutro

A Natura abre hoje as inscrições para o Edital Nacional Natura Carbono Neutro, que selecionará projetos de redução de emissão de gases que causam o aquecimento global. As categorias são redução de desmatamento e degradação florestal, energia, florestais e tecnologias inovadoras no combate ao aquecimento global. / ANDREA VIALLI e AGÊNCIAS INTERNACIONAIS