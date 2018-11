A lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais paulistanos foi publicada ontem no Diário Oficial de São Paulo. Ela foi sancionada anteontem pelo prefeito Gilberto Kassab (PSD) e passou a valer ontem.

A nova lei municipal prevê que os estabelecimentos comerciais deverão estimular o uso de sacolas reutilizáveis e afixar placas informativas com os dizeres "Poupe recursos naturais! Use sacolas reutilizáveis". Os estabelecimentos comerciais têm até o dia 31 de dezembro para cumprir as novas normas.

Os fabricantes, distribuidores e estabelecimentos comerciais também ficam proibidos de "inserir em sacolas plásticas a rotulagem degradáveis, assim como as terminologias oxidegradáveis, oxibiodegradáveis, fotodegradáveis e biodegradáveis e mensagens que indiquem suposta vantagem ecológica de tais produtos", diz o texto.

Segundo a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, a lei será regulamentada e essa regulamentação definirá a forma de fiscalização. Todos os pontos que não estão suficientemente detalhados serão definidos na regulamentação, que será publicada até 31 de dezembro.

SOS MATA ATLÂNTICA

Viva a Mata começa hoje no Ibirapuera, em SP

A Fundação SOS Mata Atlântica, uma das pioneiras do movimento ambientalista no País, está completando 25 anos neste ano. A marca será comemorada no fim de semana com a sétima edição do Viva a Mata. O evento reúne, a partir de hoje, exposições e projetos de várias instituições do País em prol do bioma. A mostra é gratuita e será realizada até domingo no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

A programação conta com palestras, exposições, teatro e jogos e pode ser conferida em sosma.org.br. A SOS Mata Atlântica foi fundada por um grupo de ativistas e empresários em 1986, quando os conceitos relacionados à ecologia eram pouco difundidos. Apenas seis anos mais tarde, com a ECO-92, no Rio de Janeiro, a conservação ambiental ganhou adeptos em massa.

"Quando a ONG foi criada, boa parte da população não sabia bem o que era a Mata Atlântica. Muita gente achava que se resumia à Serra do Mar", relembra Márcia Hirota, diretora da instituição.

TELEVISÃO

Documentário mostra drama da onça-pintada

Estreia no Brasil, no dia 8 de junho, a série Extinções, composta por seis documentários sobre animais ameaçados de extinção: onça-pintada, urso-polar, orangotango, guepardo, elefante-asiático e tigre. O primeiro episódio, Onça-Pintada, é uma produção nacional, patrocinada pela Tetra Pak. Conta a história de Lenda, uma fêmea que habita o Parque Nacional das Emas, em Goiás. Isolada e cercada por fazendas, a produção mostra a luta diária do animal pela sobrevivência. Os filmes serão exibidos às quartas-feiras, às 23 horas, na TV Brasil./ ANDREA VIALLI e CIRCE BONATELLI