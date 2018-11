O presidente da Indonésia, Susilo Bambang Yudhoyono, assinou um decreto que estabelece uma moratória de dois anos na concessão de novas licenças para exploração das florestas do país.

O conselheiro presidencial para assuntos de mudanças climáticas, Agus Purnomo, afirmou que a medida vale para florestas nativas e de turfa e acrescentou que o decreto faz parte de um acordo bilateral firmado com a Noruega há um ano. O convênio prevê que o país receberá US$ 1 bilhão para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa.

Assim como no Brasil, o desmatamento é uma das principais causas das emissões de gases-estufa na Indonésia - o país é hoje o terceiro maior poluidor do mundo e já perdeu o equivalente a 64 milhões de campos de futebol de florestas nos últimos 50 anos. As indústrias de celulose e papel e de óleo de palma estão entre as grandes responsáveis pelo desmatamento na Indonésia.

MADEIRA

Tecnologia pode coibir comércio de mogno

O cerco à madeira ilegal pode ficar mais forte com o uso de uma nova tecnologia que vem sendo aplicada às madeiras tropicais pelo Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Com a ajuda de um equipamento que usa luz infravermelha, os pesquisadores conseguiram distinguir o mogno (foto), que está ameaçado de extinção, de outras três espécies bastante semelhantes, a andiroba, o cedro e o curupixá. O estudo foi publicado nesta semana no International Association of Wood Anatomists Journal e pode ter impacto na fiscalização e comercialização de madeira.

GESTÃO AMBIENTAL

Software monitora poluição em siderúrgica

A siderúrgica Arcelor Mittal instalou um software específico para controlar os resíduos ambientais da produção na usina de João Monlevade (MG). O sistema, desenvolvido pela empresa de tecnologia da informação CPM Braxis Capgemini, permite reunir e padronizar informações referentes a emissões de gases de efeito estufa, consumo de água e energia elétrica, ruído, entre outros indicadores. "Esse controle era feito manualmente, o que, além de exigir um esforço maior de mão de obra, aumentava a chance de erro", diz o gerente do projeto da Arcelor Mittal Sistemas, Daniel Carvalho.

VIDA MARINHA

China tem primeiros parques oceânicos

A Administração Oceânica da China (AOC) decretou a criação dos primeiros sete parques oceânicos do país, com o objetivo de proteger o meio ambiente costeiro e ao mesmo tempo desenvolver o turismo sustentável na região. Os parques ficarão localizados nas províncias de Cantão, Shandong, Jiangxi e também na região autônoma de Guangxi. O maior deles terá 510 quilômetros quadrados e ficará próximo a uma zona portuária. A criação dos parques é mais um passo para a proteção da vida aquática. Em 2005, o país criou as primeiras reservas, que têm enfoque mais científico. / ANDREA VIALLI e AFRA BALAZINA, com EFE