O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito civil para apurar denúncias de que animais exóticos e silvestres do zoológico de Araçatuba (SP) sofrem maus-tratos com jaulas inadequadas e falta de alimentação.

O MPF quer saber por que a prefeitura não fez as reformas que há anos são exigidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e onde está uma verba de R$ 1 milhão, repassada pelo governo federal, para bancar as obras, que deveriam ter se iniciado em junho de 2010.

A situação é de precariedade nas jaulas, consideradas pelo Ibama como pequenas e inadequadas para a ocupação de animais como leões, onças e leopardos. Na denúncia, consta que o zoo funciona sem registro do Ibama e tem suas instalações impróprias até para receber visitantes.

A prefeitura, responsável pelo zoo, informou que os animais não sofrem maus-tratos e são assistidos por veterinário e biólogo. Além disso, o funcionamento do zoo seria garantido por meio de acordo feito com o Ibama. Sobre a verba, a prefeitura argumenta que a mesma não foi repassada pelo Ministério do Turismo, possivelmente porque o projeto de reforma ainda não foi aprovado pela Caixa Econômica Federal (CEF), que libera o dinheiro.

CRÉDITOS DE CARBONO

Sistema mede gases em aterros sanitários

A empresa Siemens desenvolveu um sistema para medir gases de efeito estufa e gerar créditos de carbono. O sistema de análise de gases causadores do efeito estufa mede o gás gerado na decomposição do lixo e o contabiliza para originar o crédito, que depois pode ser vendido no mercado de ações. Em outros casos, o gás gerado também é aproveitado para produzir energia elétrica. O sistema pode ser utilizado por indústrias químicas, petroquímicas, cimenteiras e siderurgia. A tecnologia já foi adotada pelos aterros sanitários do Grupo Estre e Alto Tietê Biogás e também por empresas de açúcar e etanol, que fazem o aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar.

POLÊMICA

Vereadora propõe matança de animais

Representantes de movimentos de defesa dos animais e moradores de São João del-Rei (MG) protestaram contra declarações de uma vereadora que, em discurso na Câmara Municipal, propôs matança de animais encontrados nas ruas e não reclamados pelos donos. A vereadora Silvia Fernandes de Almeida (PMDB) aparece em um vídeo, durante sessão da Câmara no último dia 10, dizendo que pretendia "fazer um projeto de lei para matar cavalo, burro, égua, vaca, porco. Achou na rua, falou com o dono, em 48 horas, não providenciou, mata". Ontem ela recuou das declarações. / EDUARDO KATTAH e CHICO SIQUEIRA