Os 27 países que compõem a União Europeia pretendem exportar resíduos nucleares para países que não fazem parte do bloco. Ontem, a comissão da indústria do Parlamento Europeu aprovpu, por 31 votos a favor, 7 contra e 10 abstenções, uma proposta elaborado pela deputada eslovena Romana Jordan sobre a disposição do lixo nuclear.

A Comissão Europeia introduzir um projeto de lei sobre a questão em novembro do ano passado, mas o texto defendia o oposto: que os Estados-membros não poderiam exportar seu lixo nuclear para países que não fazem parte do bloco. Após o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, aumentou a preocupação da comunidade internacional com o lixo nuclear.

O Parlamento Europeu votará a questão em sua segunda sessão plenária de junho. Na ocasião, o Conselho da UE também se pronunciará sobre a questão. As 143 centrais nucleares que hoje estão em operação na União Europeia produzem em torno de 7 mil metros cúbicos de resíduos nucleares. A maior parte deles fica armazenada temporariamente nas próprias usinas. Na Espanha, que concentra oito centrais nucleares, o governo discute a construção de um armazém para receber os resíduos de todas as usinas.

ÁGUA

Parceria entre banco e Sabesp gera economia

Os correntistas do Banco Cyan - iniciativa do Movimento Cyan, da Ambev - que moram em São Paulo economizaram 5,5 milhões de litros d"água em dois meses. Por uma parceria com a concessionária de água do Estado de São Paulo (Sabesp), o banco permite aos moradores ter acesso à média de consumo de sua residência. Com isso, o morador pode acompanhar seu desempenho e, à medida que reduz o consumo de água, acumula pontos que podem ser trocados por descontos em sites de compras. Moradores de outros Estados se cadastraram no site do banco pedindo que a iniciativa seja expandida; por enquanto, a iniciativa será estendida para os moradores de Uberaba (MG).

SAPOS GIGANTES

Serpente australiana pode ser extinta

A serpente-de-mulga, uma das mais venenosas da Austrália, pode estar perto da extinção por culpa dos sapos gigantes americanos. A serpente, que pode atingir até 3 metros, era comum nas zonas rurais. Segundo Dane Trembath, do Museu do Território Norte, a população dessas serpentes pode ter caído em até 90%, desde a chegada dos sapos, introduzidos no local em 1935 para erradicar a praga de besouros que afetava a plantação de cana. Eles se reproduziram sem controle e sua população se espalhou por todo o país. Os sapos gigantes secretam uma toxina que mata suas vítimas e seus predadores. / ANDREA VIALLI, com EFE