Apoiado em um programa de incentivos econômicos e auxílio técnico às prefeituras do Estado, o governo do Rio anunciou ontem que duplicou, em dois anos, a área de Mata Atlântica protegida pelos municípios fluminenses.

Entre 2009 e 2011, o espaço preservado passou de 101,3 mil hectares para 209,9 mil hectares - o equivalente a 24% dos 858,7 mil hectares remanescentes no Estado.

O salto na proteção foi atribuído a programas de estímulo à participação das prefeituras na preservação da Mata Atlântica - complementando a manutenção de unidades de conservação estaduais e federais. Uma das medidas, batizada de ICMS Verde, aumenta os repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) feitos aos municípios que criarem áreas de preservação. O Estado prevê que, neste ano, as 92 prefeituras devem receber R$ 40,1 milhões por manterem unidades de conservação em seus territórios.

"Criamos uma medida que não aumenta o imposto cobrado do contribuinte, mas dá mais recursos aos municípios que estabeleçam ou ampliem a preservação da Mata Atlântica", afirmou o secretário de Meio Ambiente do Rio, Carlos Minc.

O governo fluminense também investiu R$ 5,5 milhões em um programa de apoio aos municípios interessados em criar unidades de conservação. Com o projeto, as prefeituras recebem o auxílio de funcionários e equipamentos para realizar a demarcação dessas áreas. Segundo Minc, o objetivo do governo é ampliar a área coberta por Mata Atlântica no Estado do Rio até 2021.

Código Florestal. A repercussão negativa provocada pelo novo Código Florestal, aprovado na Câmara, deve reforçar a resistência do governo ao texto e a disposição em negociar sua alteração. Segundo Minc, que se reuniu com Dilma Rousseff na terça-feira, a presidente se mostrou "muito preocupada" com a possibilidade de a nova legislação comprometer a execução das metas de redução da emissão de gases-estufa estabelecidas pelo País em reuniões internacionais.

Para Minc, a repercussão deve facilitar as negociações no Senado pela alteração de pontos polêmicos da lei, como a flexibilização das regras de proteção às reservas legais. "Em vista desse clamor nacional e até internacional, acredito que o Senado deve melhorar esse desastre ecológico aprovado na Câmara", disse.

Minc também dá como certo o veto de Dilma à emenda 164. Temendo a derrubada do veto pelo Congresso, a presidente teria admitido entrar na Justiça contra a medida. / BRUNO BOGHOSSIAN

Pinguim vai à praia em zoo

Foi aberta ontem para visitação pública, no zoológico de Londres, a maior piscina para pinguins já construída na Grã-Bretanha, com 1,2 mil metros quadrados. A nova área simula uma praia.