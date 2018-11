Márcia Hirota, diretora de gestão do conhecimento da Fundação SOS Mata Atlântica

1. A Mata Atlântica perdeu 31,1 mil hectares, o equivalente a 196 Parques do Ibirapuera, nos últimos dois anos. Como podemos interpretar esses números?

Ainda ocorre uma perda expressiva de florestas, embora a taxa média anual de desmatamento esteja caindo. No período mais recente que os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) analisaram, entre 2008 e 2010, foram desmatados 31.1 mil hectares. No período anterior, de 2005 a 2008, foram 102,9 mil hectares, o que mostra uma queda acentuada do desmatamento do bioma.

2.Há motivos para comemorar?

Sim, especialmente porque a queda no desmatamento coincidiu com a Lei da Mata Atlântica, um mecanismo legal de proteção do bioma. E pode ser atribuída ao trabalho dos órgãos de fiscalização e pela maior consciência da população, que tem mais conhecimento e está mais comprometida com a causa. Cerca de 80% do que resta da Mata Atlântica está nas mãos de proprietários privados, são mais de 700 reservas particulares. Precisamos agora garantir que essas áreas fiquem protegidas.

3. Minas Gerais é o Estado que lidera o corte da Mata Atlântica. Por que isso está acontecendo?

A supressão da floresta para carvão, para alimentar a indústria de ferro gusa, matéria-prima da siderurgia, foi verificada em nossos trabalhos de campo. E depois o eucalipto é introduzido na área que era de mata nativa, também para alimentar a indústria. Esse é um ponto que queremos discutir com os setores de siderurgia e florestal: como coibir esses desmatamentos.

WWF-Brasil lança Mata Atlântica em Jogo para ensinar sobre bioma

Mata Atlântica em Jogo é o nome do aplicativo lançado pela ONG WWF-Brasil para comemorar o Dia da Mata Atlântica, festejado anteontem.

O aplicativo apresenta um teste de conhecimentos com diversas perguntas sobre o bioma e respostas em formato de múltipla escolha. Para ilustrar o jogo há desenhos, fotos e sons da Mata Atlântica.

O jogo tem o objetivo de despertar a curiosidade de estudantes e outras pessoas interessadas em aprender mais sobre o bioma, de forma lúdica, de acordo com a ONG. Após o teste, o participante recebe um retorno de seus conhecimentos e tem acesso a links para aprender mais sobre o assunto. O jogo pode ser acessado em mataatlantica.wwf.org.br/mataemjogo.

Nesta semana, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e a ONG Fundação SOS Mata Atlântica divulgaram que o bioma perdeu 31,1 mil hectares de sua cobertura de 2008 a 2010./ANDREA VIALLI e AFRA BALAZINA