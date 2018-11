Pouco estudado em seu hábitat natural, o cachorro-vinagre (Speothos venaticus), nativo da América do Sul, ganhou o primeiro estudo com informações sobre seus hábitos na natureza. As pesquisas foram conduzidas entre 2004 e 2009 pelo Instituto Pró-Carnívoros em parceria com o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e geraram informações inéditas sobre a espécie.

Até então, grande parte dos dados sobre a espécie eram coletados a partir da observação desses animais em cativeiro.

De acordo com o biólogo Edson Lima, coordenador dos trabalhos de campo do projeto na região de Nova Xavantina (MT), a constatação da falta de informações sobre o animal na natureza foi o que levou os pesquisadores a monitorar, durante meses, este canídeo neotropical que vive em grupo em seu hábitat natural. O projeto teve apoio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Mato Grosso (Fapemat) e CNPq.

As pesquisas foram feitas em propriedades particulares de Nova Xavantina, uma região de Cerrado com as maiores taxas de remoção de vegetação nativa do País nos últimos anos.

O animal resiste nas áreas que ainda estão preservadas.