A Comissão Baleeira Internacional (CIB), criada em 1946 para regulamentar a caça às baleias, abriu ontem, na Ilha de Jersey (Grã-Bretanha), seu 63.º encontro anual, com representantes de 89 países.

A reunião discute o futuro da caça desses animais. Busca também determinar quantas baleias podem ser caçadas para fins científicos e quais países vêm desrespeitando a proibição da captura comercial, vigente desde 1986.

Países como Noruega e Islândia mantiveram a pesca de baleias e abateram, respectivamente, 536 e 38 animais em 2009. O Japão caçou 1.004 baleias em 2009, a maioria na Antártida, sob protestos de ambientalistas.

Para a reunião, a expectativa é de que temas como o bem-estar dos animais entrem na agenda. A Sociedade Mundial de Proteção Animal (WSPA, na sigla em inglês) elaborou, em parceria com o governo da Grã-Bretanha, um novo relatório para a inclusão do tema na pauta do encontro. "É preciso obter avanços contra as práticas cruéis de matança destes animais", diz Claire Bass, à frente das campanhas para os oceanos da WSPA.

No Brasil, a caça às baleias é proibida por lei desde 1987 e as águas costeiras são consideradas santuário internacional para várias espécies de baleias.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Fiesp cria grupo técnico para discutir Redd+

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e o Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (Icone) criaram um grupo técnico para avaliar como a implementação do mecanismo Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (Redd+, sigla em inglês) pode ser fomentada no Brasil. O mecanismo permite a negociação de créditos de carbono de áreas de floresta preservada. O grupo estudará alternativas adequadas para que o setor privado brasileiro participe da implementação desse mecanismo, que vem sendo discutido na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

AVIAÇÃO

Imposto sobre CO2 encarece passagens

A empresa aérea australiana Qantas e a Virgin, de origem britânica, anunciaram ontem que o novo imposto sobre emissões de dióxido de carbono encarecerá o preço final das passagens aéreas vendidas na Austrália. Anteontem, o país anunciou a criação de um imposto de US$ 24,7 por tonelada de dióxido de carbono emitido. A medida entrará em vigor em 1.º de julho de 2012 e afetará em torno de 500 empresas, consideradas as mais poluidores do país. A tarifa aumentará 2,5% até 2015, quando deve ser adotado um sistema de comércio de créditos de carbono na Austrália. / ANDREA VIALLI, com EFE