Manifestantes da ONG Sea Shepherd jogaram dinheiro no ar em frente ao luxuoso Hotel de France, na Ilha de Jersey (Grã-Bretanha), em protesto contra a suposta prática da diplomacia japonesa de comprar votos na Comissão Internacional da Baleia (CIB), cuja reunião anual se encerra hoje.

Os ativistas foram barrados, mas seus apelos foram atendidos. A comissão aprovou ontem, por consenso, uma proposta da delegação britânica para aumentar a transparência. Pela medida, os países-membros deverão pagar as contribuições à CIB por meio de transferências bancárias.

Uma reportagem do jornal The Sunday Times de 2010 mostrou que o Japão, país que defende a caça e é tradicional consumidor de carne de baleia, daria dinheiro para as nações pobres pagarem a taxa anual da CIB e, dessa forma, compravam seu apoio. O Japão nega as acusações.

A medida, entretanto, pode não ser suficiente - delegados japoneses teriam oferecido pagar passagens de avião e diárias de hotel para representantes de alguns países.

Já a proposta de aumentar a participação de organizações não governamentais nas reuniões da CIB foi rejeitada.

CONSUMO

13 produtos se tornam mais sustentáveis

O Walmart e alguns fornecedores lançaram 13 produtos mais sustentáveis, que tiveram seu processo de produção melhorado. Há itens de alimentação (como Danoninho, Guaraná Antarctica PET de 2 litros e Café Pilão Origem), eletrônicos (TV LED 32 polegadas da Phillips) e de higiene (como papel higiênico Neve Naturali e papel toalha Snob Eco), entre outros. A iniciativa é parte do projeto Sustentabilidade de Ponta a Ponta. Em resíduos, os 13 produtos representam redução de mais de 250 toneladas por ano, considerando a estimativa de venda do Walmart no período. A economia de água chega a 2 milhões de litros.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Micróbios aceleram aquecimento global

Terrenos úmidos e florestas absorvem dióxido de carbono (CO2), mas podem se tornar menos eficazes no combate às mudanças climáticas com a elevação da emissão do gás na atmosfera. Estudo na Nature diz que a constante alta do nível de carbono pode causar a liberação de dois gases-estufa, o óxido nitroso e metano, produzidos por micróbios no solo. Concentrações altas de CO2 reduzem o uso de água da planta, o que umidifica os solos e reduz a disponibilidade de oxigênio, favorecendo microrganismos. / AFRA BALAZINA e CEDÊ SILVA, ESPECIAL PARA O ESTADO, COM AGÊNCIAS