A Comissão Internacional da Baleia (CIB) encerrou a reunião deste ano sem votar a proposta brasileira de proibir a caça no Atlântico Sul, após uma manobra liderada pelo Japão para não haver quórum.

Ontem, delegados do Japão, da Islândia e de outros 20 países - de um total de 59 nações presentes - saíram da negociação para impedir a votação. Em discussão desde 2001, o tema nunca atingiu os 3/4 dos votos exigidos.

Apesar da manobra japonesa, o delegado brasileiro, Marcus Paranaguá, afirmou que Brasil e Argentina conseguiram marcar um ponto muito importante.

"Tivemos o apoio da grande maioria dos países", disse Paranaguá. "E conseguimos incluir os nomes dos que deixaram a sala. Agora todos sabem quem são os que se opõem."

Além disso, Paranaguá argumenta que o tema será o primeiro item da agenda na próxima reunião da CIB, a ser realizada no Panamá em 2012.

Marcela Vargas, gerente da Sociedade Mundial de Proteção da Animal (WSPA, sigla em inglês) para a América Latina, disse que a atitude das nações baleeiras e seus aliados foi "ultrajante".

ENGENHARIA

Poli-USP e FDTE criam pós em construção verde

A Escola Politécnica (Poli-USP) e a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE) acabam de criar a pós-graduação em Construção Sustentável. O curso é destinado a capacitar engenheiros para que atuem no planejamento, projeção, execução e gerenciamento de obras com o uso de tecnologias que priorizam a redução dos impactos ambientais. Com carga horária de 360 horas, terá corpo docente formado por doutores da USP. A seleção dos inscritos será baseada nos currículos profissional e escolar. O início das aulas está previsto para 1.º de agosto de 2011. Inscrições em poli-integra.com.br.

MOBILIDADE

NY quer incentivar uso de carros elétricos

A prefeitura de Nova York lançou uma campanha sobre os benefícios dos carros elétricos. A estratégia é um esforço para cumprir as metas de melhoria da qualidade do ar e reduzir as emissões de gases-estufa. Segundo o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, a metrópole é hoje a cidade americana com a maior frota de carros elétricos: são 500 em circulação, a maior parte em funções públicas. Estudos apontam que o carro elétrico reduz a um quarto as emissões de carbono, em relação a um veículo convencional. / ANDREA VIALLI e CEDÊ SILVA, ESPECIAL PARA O ESTADO